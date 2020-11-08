Меланія Трамп вимагає чесного підрахунку голосів виборців
Американський народ заслуговує справедливих виборів, зазначила Меланія
Дружина Дональда Трампа Меланія вимагає чесного підрахунку голосів виборців.
Про це вона написала в Twitter.
«Американський народ заслуговує справедливих виборів. Кожен законний, а не незаконний голос повинен бути підрахований. Ми повинні захищати нашу демократію з повною прозорістю», - заявила Меланія.
The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020
Раніше видання Daily Mail повідомило, що дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія зібралася розлучитися з політиком після оголошення результатів виборів у США.
Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.
Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.