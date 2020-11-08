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    У світі

    Меланія Трамп вимагає чесного підрахунку голосів виборців

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    Дружина Трампа вимагає чесного підрахунку голосів виборців - Меланія Трамп вимагає чесного підрахунку голосів виборців
    Дружина Трампа вимагає чесного підрахунку голосів виборців
    Фото: Globallookpress

    Американський народ заслуговує справедливих виборів, зазначила Меланія

    Дружина Дональда Трампа Меланія вимагає чесного підрахунку голосів виборців.

    Про це вона написала в Twitter.

    «Американський народ заслуговує справедливих виборів. Кожен законний, а не незаконний голос повинен бути підрахований. Ми повинні захищати нашу демократію з повною прозорістю», - заявила Меланія.

    Раніше видання Daily Mail повідомило, що дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія зібралася розлучитися з політиком після оголошення результатів виборів у США.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

    Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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