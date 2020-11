Меланія Трамп вимагає чесного підрахунку голосів виборців

Дружина Дональда Трампа Меланія вимагає чесного підрахунку голосів виборців.

Про це вона написала в Twitter.

«Американський народ заслуговує справедливих виборів. Кожен законний, а не незаконний голос повинен бути підрахований. Ми повинні захищати нашу демократію з повною прозорістю», - заявила Меланія.

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.