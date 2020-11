Меланія Трамп зустріла свою останню «президентську» різдвяну ялинку

Ялину, яка буде прикрашати Білий дім на різдвяні свята, доставили в резиденцію американського президента.

Різдвяна ялина насправді виявилася ялицею Фразера. За традицією дерево, висота якого сягає 5,6 м, підвезли до Білого дому на кареті, запряженій кіньми з дзвониками. Біля входу в Білий дім перша леді США Меланія Трамп за традицією оглянула ялину, яка прибула в столицю зі штату Західна Вірджинія, після чого схвалила її установку. Під час урочистої церемонії військовий оркестр Корпусу морської піхоти грав популярні різдвяні твори. В цьому році дерево прикрашатиме Блакитну кімнату Білого дому.

Today I welcomed the arrival of the beautiful @WhiteHouse Christmas Tree! We are excited to begin decorating the People's House for the holiday season! #WHChristmas pic.twitter.com/8Qaq9sfiw9

Дерево росло на фермі Dan and Bryan Trees. Цього разу саме воно стало переможцем конкурсу Національної асоціації виробників різдвяних ялинок, який проводиться з 1966 року. Експерти і покупці щорічно вибирають кращого виробника, який потім відправляє главі держави це дерево.

Each year the arrival of the #WHChristmas tree brings a spirit of holiday warmth & tradition to the @WhiteHouse. This year’s tree will continue to bring joy to those who will pass through the halls of the White House during this most wonderful time of the year. pic.twitter.com/RVHkWtoaWo