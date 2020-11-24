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    Меланія Трамп зустріла свою останню «президентську» різдвяну ялинку

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    Ялинка&nbsp;прибула в&nbsp;столицю США зі&nbsp;штату Західна Вірджинія - Меланія Трамп зустріла свою останню «президентську» різдвяну ялинку
    Ялинка прибула в столицю США зі штату Західна Вірджинія

    Дружина 45-го президента США показала, якою буде різдвяна ялинка у Білому домі цього року

    Ялину, яка буде прикрашати Білий дім на різдвяні свята, доставили в резиденцію американського президента.

    Різдвяна ялина насправді виявилася ялицею Фразера. За традицією дерево, висота якого сягає 5,6 м, підвезли до Білого дому на кареті, запряженій кіньми з дзвониками. Біля входу в Білий дім перша леді США Меланія Трамп за традицією оглянула ялину, яка прибула в столицю зі штату Західна Вірджинія, після чого схвалила її установку. Під час урочистої церемонії військовий оркестр Корпусу морської піхоти грав популярні різдвяні твори. В цьому році дерево прикрашатиме Блакитну кімнату Білого дому.

    Дерево росло на фермі Dan and Bryan Trees. Цього разу саме воно стало переможцем конкурсу Національної асоціації виробників різдвяних ялинок, який проводиться з 1966 року. Експерти і покупці щорічно вибирають кращого виробника, який потім відправляє главі держави це дерево.

    Сама традиція установки в Білому домі різдвяної ялинки бере початок в 1889 році, коли 23-й президент США Бенджамін Гаррісон вперше поставив святкове дерево в Жовтій кімнаті. З 1912 року — часу адміністрації 27-го президента США Вільяма Тафта — ялина стала прикрашати Блакитну кімнату.

    Теги: США свята новорічні свята Різдвяні свята Меланія Трамп президент ялинка дружина перша леді
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