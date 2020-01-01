Меркель у новорічному посланні закликала німців не боятися змін



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель

Меркель має намір «направити всю свою владу» на виконання Німеччиною вкладу у справу захисту клімату

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму новорічному зверненні закликала співвітчизників до впевненості й готовності до змін.

Про це пише DW.

Канцлер нагадала про глобальне потепління і загрози, які йдуть від нього. «Нашим дітям і онукам доведеться жити з наслідками діяльності чи бездіяльності нинішнього покоління», - наголосила Меркель. Вона має намір «направити всю свою владу» на виконання Німеччиною вкладу у справу захисту клімату.

Меркель нагадала про цифровізацію і мінливу трудову діяльність.

«В майбутньому у людини повинно бути гарантоване робоче місце і пенсія. Для цього необхідні «сміливість мислити по-новому і сила йти з відомих шляхів», - підкреслила вона.

Цінності Основного закону «залишаться нашим компасом і в наступному десятилітті», додала голова уряду ФРН.

За її словами, «техніка і в цифрову епоху повинна служити людям, а не навпаки». «Кордони встановлюють людську гідність, оскільки вона є недоторканою», - зазначила Меркель.

До слова, президент України Володимир Зеленський закликав українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею.

Зазначимо, що у мережі неоднозначно сприйняли звернення президента через питання мови та перейменування вулиць.