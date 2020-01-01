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    У світі

    Меркель у новорічному посланні закликала німців не боятися змін

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    <p>Канцлер Німеччини Ангела Меркель</p> - Меркель у новорічному посланні закликала німців не боятися змін

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель

    Меркель має намір «направити всю свою владу» на виконання Німеччиною вкладу у справу захисту клімату

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму новорічному зверненні закликала співвітчизників до впевненості й готовності до змін.

    Про це пише DW.

    Канцлер нагадала про глобальне потепління і загрози, які йдуть від нього. «Нашим дітям і онукам доведеться жити з наслідками діяльності чи бездіяльності нинішнього покоління», - наголосила Меркель. Вона має намір «направити всю свою владу» на виконання Німеччиною вкладу у справу захисту клімату.

    Меркель нагадала про цифровізацію і мінливу трудову діяльність.

    «В майбутньому у людини повинно бути гарантоване робоче місце і пенсія. Для цього необхідні «сміливість мислити по-новому і сила йти з відомих шляхів», - підкреслила вона.

    Цінності Основного закону «залишаться нашим компасом і в наступному десятилітті», додала голова уряду ФРН.

    За її словами, «техніка і в цифрову епоху повинна служити людям, а не навпаки». «Кордони встановлюють людську гідність, оскільки вона є недоторканою», - зазначила Меркель.

    До слова, президент України Володимир Зеленський закликав українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею.

    Зазначимо, що у мережі неоднозначно сприйняли звернення президента через питання мови та перейменування вулиць.

    Німеччина клімат Ангела Меркель політика новорічні свята
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