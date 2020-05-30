Меркель відмовилася їхати на саміт Великої сімки у США



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Ангела Меркель подякувала президенту США за запрошення на саміт G7

Враховуючи загальну ситуацію з пандемією, Меркель «не може погодитися на свою особисту участь у поїздці до Вашингтону»

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася прийняти запрошення президента США Дональда Трампа до Вашингтону на саміт Великої сімки (G7).

Про це заявив прессекретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє Politico.

«Федеральний канцлер дякує президенту Трампу за запрошення на саміт G7 наприкінці червня у Вашингтоні. На сьогоднішній день, враховуючи загальну ситуацію з пандемією, вона не може погодитися на свою особисту участь у поїздці до Вашингтону», – сказав речник.

Як відомо, Сполучені Штати Америки вирішили перенести особисту зустріч лідерів країн Великої сімки з початку червня на кінець місяця.

Раніше президент США Дональд Трамп запропонував провести наступний саміт G7 у своїй заміській резиденції Кемп-Девід.

Нагадаємо, перший в історії віртуальний саміт G20 відбувся 26 березня і тривав дві години.