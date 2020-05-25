США вирішили перенести саміт лідерів Великої сімки



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Саміт G7 може відбутися наприкінці червня

Лідери країн зацікавлені в особистій зустрічі замість проведення саміту в онлайн-форматі

Сполучені Штати Америки вирішили перенести зустріч лідерів країн Великої сімки з початку червня на кінець місяця.

Про це заявив радник із нацбезпеки президента США Роберт О'Браян в інтерв'ю CBS News.

Він зазначив, що США вже наближаються до піку захворюваності на коронавірус, тому сподіваються провести саміт G7 у звичному форматі.

«Саміт G7 має відбутися особисто з лідерами країн наприкінці червня. Я думаю, що лідерам хотілося б зустрітися особисто, а не проводити відеоконференції. Тому президент (Дональд Трамп — ред.) направив запрошення і ми отримали чудові відповіді», — сказав О'Браян.

Він додав, що під час організації саміту США мають бути переконані, що всі учасники зустрічі зробили тест на коронавірус. Радник не назвав точної дати зустрічі.

Раніше президент США Дональд Трамп запропонував провести наступний саміт G7 у своїй заміській резиденції Кемп-Девід.

Нагадаємо, перший в історії віртуальний саміт G20 відбувся 26 березня і тривав дві години.