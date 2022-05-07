Міністр оборони Японії пояснив, чому світу важливо захистити Україну

Жорстка реакція на дії Росії щодо України стримує Китай

Японія впевнена, що Китай уважно стежить за ситуацією в Україні. Адже жорстока реакція світу на дії Росії стримує Китай в азійському регіоні. Про це повідомив міністр закордонних справ Японії Нобуо Кісі, пише The Washington Post.

«Китай уважно спостерігає за поточною ситуацією щодо агресії Росії проти України, і він приділяє особливо пильну увагу тому, яку реакцію це викликає у міжнародної спільноти», – зазначив міністр.

Глава МЗС впевнений, що різка реакція світу впливає на дії Пекіна в азійському регіоні.

«Якщо міжнародна спільнота якимось чином ігноруватиме або потуратиме діям Росії в Україні, це може дати невірний сигнал про те, що подібна політика може бути терпимою в інших частинах світу, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном», – пояснив японський політик.

При цьому міністр у відповідь на запитання, чому Японія не займала таку саму жорстку позицію щодо Росії у 2014 році у зв'язку з окупацією Криму, сказав, що світ «змінився з моменту анексії». Кісі наголосив, що Японія продовжить активну підтримку України.

The Washington Post пише, що «американські чиновники побоювалися, що зв'язки між Росією і Китаєм, що зростають, можуть послабити зусилля, спрямовані на посилення економічних і військових витрат РФ». Але вони визнають, що поки Пекін не допомагав Росії, ні у військовому, ні в економічному плані.

«Наразі ми не бачимо значної підтримки військових дій Росії з боку Китаю», – заявив Блінкен Комітету з міжнародних відносин Сенату минулого місяця.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Японія запроваджує нові санкції проти Росії.

Раніше Японія ввела санкції проти чотирьох сотень росіян та заморозила активи найбільших банків РФ.

Також Британія і Японія обговорять скорочення енергопостачань з Росії.

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