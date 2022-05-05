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    Японія запроваджує нові санкції проти Росії

    Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що російська агресія не повинна залишитись безкарною - Японія запроваджує нові санкції проти Росії
    Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що російська агресія не повинна залишитись безкарною

    Японія заморозила активи ще 140 громадян РФ

    Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про нові санкції проти Росії, зокрема заморожування активів ще 140 фізичних осіб та розширення заборони на експорт японських товарів російським військовим компаніям. Про це повідомляє BBC.

    Виступаючи перед журналістами після зустрічі в Лондоні з британським прем'єром Борисом Джонсоном, Кісіда заявив, що російська агресія не повинна залишитися безкарною, і що ця агресія стосується не однієї Європи.

    «Сьогодні – Україна, завтра, можливо, Східна Азія», – сказав Кісіда, коли його запитали, чи є паралелі між російською агресією в Європі та спробами Китаю відігравати домінуючу роль в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

    Японія та її союзники «ніколи не повинні миритися з односторонніми спробами змінити статус-кво із застосуванням сили в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, й особливо у Східній Азії», зазначив Фуміо Кісіда.

    Як повідомлялося, 4 травня кремлівський режим ввів санкції проти 63 громадян Японії, зокрема, глави уряду країни Фуміо Кісіди. Приводом для цього стала «неприйнятна риторика». У покарання японським громадянам із санкційного списку буде заборонено в'їзд на територію РФ.

    Нагадаємо, Японія скоротить імпорт російського вугілля. Також Японія забороняє експорт предметів розкоші у РФ.

    Раніше Фуміо Кісіда під час виступу в Сеймі назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.

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    Теги: росія окупанти Японія санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Японія запроваджує нові санкції проти Росії