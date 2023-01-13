Мітинг з опудалом Ердогана. Турецька прокуратура відкрила справу

Позов містить вимогу притягнення до відповідальності всіх причетних до провокації

Адвокати президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана звернулися у п'ятницю до Республіканського суду Анкари у зв'язку з «повішенням» опудала Ердогана у Стокгольмі під час акцію протесту, яку провели представники курдської організації «Комітет Рожави». Про це повідомила турецька державна агенція Anadolu.

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Позов містить вимогу притягнення до відповідальності всіх причетних до провокації у шведській столиці, повідомив у соцмережах адвокат турецького лідера Хусейн Айдин.

У той же час глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав Стокгольм «визначитися», наголосивши, що «терористична організація РКК «мінує» шлях Швеції до НАТО».

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У прокуратурі Анкари заявили, що кримінальну справу на основі звернення президента вже порушено.

До слова, у середу, 11 січня, організація «Комітет Рожави» виклала фото й відео акції біля мерії Стокгольма з опудалом Ердогана, повішеним догори ногами. «Комітет Рожави» називає себе «мережею солідарності і обміну з революційним рухом по всьому Курдистану». Турецькі ЗМІ називають їх прихильниками Робітничої партії Курдистану, визнаної терористичною організацією.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у п'ятницю телеканалу TV4, що цей акт був «надзвичайно серйозни» і він вважає його саботажем проти заявки на вступ до НАТО.

Поліція заявила, що нічого не знала про інцидент, поки він не завершився.

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Нагадаємо, спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп скасував візит свого шведського колеги Андреаса Норлена до Анкари. Норлен мав прибути до Анкари з візитом 17 січня. Скасування візиту пов'язують із акцією, що відбулася в Стокгольмі на підтримку Робочої партії Курдистану (РПК).

Раніше Туреччина викликала посла Швеції у зв'язку з демонстрацією в Стокгольмі, в ході якої опудало президента Реджепа Таїпа Ердогана було підвішене догори ногами. Акцію протесту провели представники курдської організації «Комітет Рожави».