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Мітинг з опудалом Ердогана. Турецька прокуратура відкрила справу

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Мітинг з опудалом Ердогана. Турецька прокуратура відкрила справу
фото з відкритих джерел

Позов містить вимогу притягнення до відповідальності всіх причетних до провокації

Адвокати президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана звернулися у п'ятницю до Республіканського суду Анкари у зв'язку з «повішенням» опудала Ердогана у Стокгольмі під час акцію протесту, яку провели представники курдської організації «Комітет Рожави». Про це повідомила турецька державна агенція Anadolu.

Позов містить вимогу притягнення до відповідальності всіх причетних до провокації у шведській столиці, повідомив у соцмережах адвокат турецького лідера Хусейн Айдин.

У той же час глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав Стокгольм «визначитися», наголосивши, що «терористична організація РКК «мінує» шлях Швеції до НАТО».

У прокуратурі Анкари заявили, що кримінальну справу на основі звернення президента вже порушено.

До слова, у середу, 11 січня, організація «Комітет Рожави» виклала фото й відео акції біля мерії Стокгольма з опудалом Ердогана, повішеним догори ногами. «Комітет Рожави» називає себе «мережею солідарності і обміну з революційним рухом по всьому Курдистану». Турецькі ЗМІ називають їх прихильниками Робітничої партії Курдистану, визнаної терористичною організацією.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у п'ятницю телеканалу TV4, що цей акт був «надзвичайно серйозни» і він вважає його саботажем проти заявки на вступ до НАТО. 

Поліція заявила, що нічого не знала про інцидент, поки він не завершився.

Нагадаємо, спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп скасував візит свого шведського колеги Андреаса Норлена до Анкари. Норлен мав прибути до Анкари з візитом 17 січня. Скасування візиту пов'язують із акцією, що відбулася в Стокгольмі на підтримку Робочої партії Курдистану (РПК).

Раніше Туреччина викликала посла Швеції у зв'язку з демонстрацією в Стокгольмі, в ході якої опудало президента Реджепа Таїпа Ердогана було підвішене догори ногами. Акцію протесту провели представники курдської організації «Комітет Рожави».

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Теги: Туреччина НАТО Швеція провокація

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Мітинг з опудалом Ердогана. Турецька прокуратура відкрила справу
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