Посол України спростував надання Туреччиною касетних боєприпасів

Подібна дезінформація може бути частиною російської пропаганди

Посол України в Туреччині Василь Боднар спростував твердження про нібито надання Анкарою касетних боєприпасів Києву, про що раніше писали західні ЗМІ. Про це дипломат заявив у коментарі агенції Anadolu.

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«Подібні твердження готуються спеціально, маючи на меті завдати шкоди українсько-турецьким відносинам, а також формування негативного міжнародного іміджу України і Туреччини», – вважає Боднар.

Дипломат нагадав, що міжнародне право забороняє використовувати касетні боєприпаси, а Україна дотримується міжнародних норм, зокрема й під час збройного протистояння з Росією.

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Посол припустив, що подібна дезінформація може бути «частиною російської пропаганди», а Туреччина і Україна є «мішенями».

«Я цілком відкидаю ці твердження, які не мають нічого спільного з дійсністю. Цю новину створено як «психологічну зброю» з метою завдання шкоди іміджу Туреччини», – упевнений Боднар.

Як відомо, видання Foreign Policy повідомило про те, шо Туреччина нібито почала відправляти в Україну касетні боєприпаси американської розробки, виготовлені в епоху «холодної війни». Видання наголосило, що такий тип боєприпасів може бути дуже ефективним проти російських танків та піхоти, але здатний нашкодити й цивільному населенню.

Раніш видання CNN писало про те, що адміністрація президента Байдена не відкидає варіант надання Україні заборонених у 100 країнах світу касетних боєприпасів. За даними видання, українські чиновники та законодавці останнім часом неодноразово закликали адміністрацію Байдена та членів Конгресу надати українським військовим цей вид снарядів.