Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини: деталі
Міністри обговорили наступні кроки щодо забезпечення регіональної безпеки
Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Про це він повідомив у Twitter.
«Радий розмові з великим другом, міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром. Обговорили наші наступні кроки щодо забезпечення регіональної безпеки», – йдеться в повідомленні.
Резніков подякував Туреччині за постійну підтримку України і за відданість турецько-українській співпраці.
Раніше повідомлялося, що Туреччина передає Україні касетні боєприпаси
Також відомо, що Анкара надасть гуманітарну допомогу Києву у подоланні майбутньої важкої зими.
Крім того, турецька компанія Karpowership готова забезпечити електроенергією близько мільйона українських домогосподарств.
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