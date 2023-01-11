Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини: деталі

Міністри обговорили наступні кроки щодо забезпечення регіональної безпеки

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Про це він повідомив у Twitter.

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«Радий розмові з великим другом, міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром. Обговорили наші наступні кроки щодо забезпечення регіональної безпеки», – йдеться в повідомленні.

Резніков подякував Туреччині за постійну підтримку України і за відданість турецько-українській співпраці.

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Раніше повідомлялося, що Туреччина передає Україні касетні боєприпаси

Також відомо, що Анкара надасть гуманітарну допомогу Києву у подоланні майбутньої важкої зими.

Крім того, турецька компанія Karpowership готова забезпечити електроенергією близько мільйона українських домогосподарств.

7 січня Резніков провів розмову з очільником Пентагону.