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Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини: деталі
фото з відкритих джерел

Міністри обговорили наступні кроки щодо забезпечення регіональної безпеки

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Про це він повідомив у Twitter.

«Радий розмові з великим другом, міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром. Обговорили наші наступні кроки щодо забезпечення регіональної безпеки», – йдеться в повідомленні.

Резніков подякував Туреччині за постійну підтримку України і за відданість турецько-українській співпраці.

Раніше повідомлялося, що Туреччина передає Україні касетні боєприпаси

Також відомо, що Анкара надасть гуманітарну допомогу Києву у подоланні майбутньої важкої зими.

Крім того, турецька компанія Karpowership готова забезпечити електроенергією близько мільйона українських домогосподарств.

7 січня Резніков провів розмову з очільником Пентагону.

Теги: Туреччина росія війна Україна Олексій Резніков

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