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У Стокгольмі активісти «повісили» опудало Ердогана: Туреччина відреагувала

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Стокгольмі активісти «повісили» опудало Ердогана: Туреччина відреагувала
Активісти закликають Ердогана піти у відставку
фото: EPA

Акцію протесту провели представники курдської організації «Комітет Рожави»

Туреччина в четвер викликала посла Швеції у зв'язку з демонстрацією в Стокгольмі, в ході якої опудало президента Реджепа Таїпа Ердогана було підвішене догори ногами. Про це повідомляє Reuters.

За словами турецького дипломатичного джерела, посол Швеції у Туреччині Стаффан Херрстром був викликаний до міністерства закордонних справ, і йому було передано ноту Анкари.

«Було підкреслено наше очікування на те, що винні в інциденті мають бути встановлені, необхідні процеси проведені, і Швеція має виконати свої обіцянки», – зазначило джерело.

У МЗС Швеції підтвердили, що посла викликали до міністерства закордонних справ в Анкарі, але відмовилися повідомити подробиці інциденту.

Акцію протесту провели представники курдської організації «Комітет Рожави». На ній опудало, яке символізувало турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, підвісили вниз головою.

У Стокгольмі активісти «повісили» опудало Ердогана: Туреччина відреагувала фото 1

«Історія показує, як часто закінчують диктатори, тому, заради всіх, Ердоган: скористайся шансом і піди у відставку, щоб не опинитися догори ногами на площі Таксім», – йдеться у повідомленні представників «Комітету Рожави» у Twitter.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір 12-13 січня обговорити з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним відкриття гуманітарного коридору для лікування поранених.

Також Ердоган заявляв, що Туреччина шукає мирне врегулювання війни Росії проти України «на відміну від тих, хто сприяє торговцям зброєю».

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Швеція

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