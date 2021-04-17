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    Moderna переглядає плани поставок до Канади та Великобританії

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    В компанії Moderna не можуть спрогнозувати, коли вдасться виправити ситуацію - Moderna переглядає плани поставок до Канади та Великобританії
    В компанії Moderna не можуть спрогнозувати, коли вдасться виправити ситуацію
    Фото з відкритих джерел

    Компанія не здатна випустити запланований обсяг вакцин

    Фармацевтична компанія Moderna заявила про намір внести корективи у очікувані обсяги поставок вакцин у другому кварталі поточного року. Зокрема, як повідомляє CNN, менше обіцяного отримують Велика Британія та Канада.

    Таке рішення американські фармацевти прийняли через проблеми з ланцюгами постачання.

    «Траєкторія нарощування виробництва вакцин не є лінійною, і, незважаючи на усі зусилля, існує дефіцит раніше розрахованих доз із європейського ланцюга поставок», – йдеться у повідомленні компанії.

    На скільки саме буде зменшено постачання вакцини та як швидко можна буде це виправити у компанії не повідомляють.

    Moderna заявила, що співпрацює з партнером з виробництва лікарських речовин – компанією Lonza, щоб забезпечити стабільне постачання у «найкоротші терміни» та перебуває у тісному контакті з усіма урядами.

    Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що Україні потрібно три роки, щоб почати виробляти власну вакцину від коронавірусу.

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    Теги: міністр Канада Велика Британія вакцинація коронавірус
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