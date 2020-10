Трамп станцював перед виборцями

Трамп заявив, що почуває себе сильним і готовий поцілувати всіх

Президент США Дональд Трамп в кінці свого виборчого мітингу станцював перед прихильниками.

Відео опубліковано в соцмережах.

Pause the dancing Trump video at 13 seconds and look next to the stage.



There’s a second Trump. pic.twitter.com/NSF2AtUzWK