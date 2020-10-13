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    У світі

    Трамп станцював перед виборцями

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    Передвиборчий танок президента США - Трамп станцював перед виборцями
    Передвиборчий танок президента США
    Скріншот з відео

    Трамп заявив, що почуває себе сильним і готовий поцілувати всіх

    Президент США Дональд Трамп в кінці свого виборчого мітингу станцював перед прихильниками.

    Відео опубліковано в соцмережах.

    Трамп заявив, що тепер він «несприйнятливий» до коронавірусу, почуває себе сильним і готовий поцілувати всіх.

    До слова, кілька великих медіаорганізацій в США відмовилися відправляти своїх журналістів на передвиборчі заходи президента США Дональда Трампа через небезпеку зараження коронавірусом.

    Раніше лікар Трампа – Шон Конлі повідомив, що тести на коронавірус президента США вже кілька днів поспіль показують негативні результати.

    У понеділок президент США повернувся до передвиборчої кампанії, почавши з мітингу в Сенфорд (штат Флорида). Після у нього заплановані заходи в Пенсильванії, Айові та Північній Кароліні.

    Як відомо, gрезидент США Дональд Трамп в неділю, 11 жовтня, заявив в ефірі телеканалу Fох News про те, що після хвороби отримав імунітет до коронавірусу і почувається чудово.

    До слова, головний інфекціоніст США заборонив Трампу використовувати своє ім'я для агітації.

    8 жовтня Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

    Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє на коронавірус.

    2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

    Згодом Трамп розповів про своє самопочуття після зараження коронавірусом.

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