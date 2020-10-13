Трамп станцював перед виборцями



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Передвиборчий танок президента США Скріншот з відео

Трамп заявив, що почуває себе сильним і готовий поцілувати всіх

Президент США Дональд Трамп в кінці свого виборчого мітингу станцював перед прихильниками.

Відео опубліковано в соцмережах.

Pause the dancing Trump video at 13 seconds and look next to the stage.



There’s a second Trump. pic.twitter.com/NSF2AtUzWK — Jack Posobiec (@JackPosobiec) October 13, 2020

Трамп заявив, що тепер він «несприйнятливий» до коронавірусу, почуває себе сильним і готовий поцілувати всіх.

WATCH: President Trump dances to the Village People's "YMCA" at the end of his rally. pic.twitter.com/bjdU4TCI7Z — The Hill (@thehill) October 13, 2020

До слова, кілька великих медіаорганізацій в США відмовилися відправляти своїх журналістів на передвиборчі заходи президента США Дональда Трампа через небезпеку зараження коронавірусом.

Раніше лікар Трампа – Шон Конлі повідомив, що тести на коронавірус президента США вже кілька днів поспіль показують негативні результати.

У понеділок президент США повернувся до передвиборчої кампанії, почавши з мітингу в Сенфорд (штат Флорида). Після у нього заплановані заходи в Пенсильванії, Айові та Північній Кароліні.

Як відомо, gрезидент США Дональд Трамп в неділю, 11 жовтня, заявив в ефірі телеканалу Fох News про те, що після хвороби отримав імунітет до коронавірусу і почувається чудово.

До слова, головний інфекціоніст США заборонив Трампу використовувати своє ім'я для агітації.

8 жовтня Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє на коронавірус.

2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

Згодом Трамп розповів про своє самопочуття після зараження коронавірусом.