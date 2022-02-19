Бачимо найбільшу концентрацію збройних сил в Європі з часів закінчення «холодної війни» – НАТО

Столтенберг про війська РФ біля України: більше, ніж потрібно для навчань

Глава НАТО повідомив, що російських військ, що знаходяться недалеко від кордонів України, більше, ніж може знадобитися для військових навчань. Єнс Столтенберг так само зазначив, що у Росії зараз є можливість вторгнутися в Україну без попередження. Про це повідомляє ZDF.

Столтенберг заявив, що концентрація російських військових недалеко від кордону України значно перевищує число військових необхідних для участі в навчаннях.

«Не може бути ніяких сумнівів у тому, що ми бачимо зараз найбільшу концентрацію збройних сил в Європі з часів закінчення «холодної війни», – заявив Столтенберг.

Так само Генсек НАТО попередив, що тепер у Росії є можливість вторгнутися на територію України без попередження.

Зауважимо, напередодні у зверненні президент США заявив, що Путін прийняв рішення атакувати Україну.

Раніше стало відомо, що НАТО розглядає можливість розміщення бойових бригад на кордонах з Україною.

Також повідомлялося, що Росія продовжує військове нарощування навколо України – Столтенберг.

До слова, попри заяви про відведення військ США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України.

Як стало відомо, Росія для повномасштабного вторгнення в Україну може інсценувати хімічну атаку – The Washington Post. Також Росія накопичує запаси крові біля кордонів України – Пентагон.