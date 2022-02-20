Через «загрозу на кордонах»: Путін та Лукашенко продовжили військові навчання

Військові навчання начебто тепер будуть присвячені «обороні» Росії та Білорусі

Президенти Білорусі та РФ продовжать «перевірку» сил реагування Союзної держави. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Білорусі.

Спільні військові навчання Росії та Білорусі мали завершитися 20 лютого. Проте Олександр Лукашенко та Володимир Путін вирішили продовжити їх через «загрозу на кордонах».

«У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації прийнято рішення про перевірку сил реагування Союзної держави продовжити. У її ході ретельно опрацюватимуть етапи оборони Союзної держави, які не були охоплені з таким ступенем деталізації навчальними питаннями попереднього періоду перевірки. Загалом, її спрямованість залишиться незмінною – вона має забезпечити адекватне реагування та деескалацію військових приготувань недоброзичливців поблизу наших спільних кордонів», – заявив міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін.

Нагадаємо, 10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання «Союзна рішучість», що триватимуть до 20 лютого. У рамках цих навчань Москва перекинула чимало військових разом з технікою на територію Білорусі. НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів холодної війни.

Тим часом Росія готується до запуску балістичних ракет за участю Путіна. РФ оголосили дату пусків балістичних та крилатих ракет у рамках навчань поблизу кордонів України.

Водночас 18 лютого ватажок «ДНР» Пушилін оголосив масову евакуацію мешканців ОРДО до Росії.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав жителів Донбасу не вірити фейкам про наступ Збройних сил. Очільник Міноборони додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

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