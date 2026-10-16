Росія трьома дронами знищила іноземне підприємство на Тернопільщині

Окупанти атакували об'єкт два дні поспіль

У Чорткові Тернопільської області російські окупаційні війська повністю знищили іноземне підприємство, яке працювало в громаді понад 10 років і було одним із найбільших платників податків. Окупанти завдали ударів трьома безпілотниками протягом двох днів. Працівників підприємства вдалося евакуювати, завдяки чому уникнули нових жертв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Чорткова Володимира Шматька.

За словами очільника міста, російські загарбники атакували підприємство два дні поспіль. 15 жовтня по об'єкту вдарив один безпілотник, а вже наступного дня зафіксували влучання ще двох ворожих дронів.

Унаслідок повторної атаки підприємство було повністю знищене. Про масштаби руйнувань міський голова повідомив уранці 16 жовтня.

«Вчора один дрон, а сьогодні ще два ворожих дрони повністю знищили в нашій громаді, головного платника податків, яке працювало у нашій громаді понад 10 років», – повідомив Шматько.

Міський голова наголосив, що знищене підприємство мало важливе економічне значення для Чортківської громади. Воно працювало на території міста понад десять років та було одним із найбільших платників податків до місцевого бюджету.

Попри масштабні руйнування, завдяки евакуації вдалося уникнути нових жертв серед працівників. Шматько зазначив, що повторне влучання російських безпілотників відбулося на очах у людей. На місці атаки працювали рятувальники, які ліквідовували її наслідки.

Станом на ранок 16 жовтня підприємство було повністю знищене. Водночас назву компанії, кількість її працівників та суму завданих збитків у повідомленні не уточнили.

Нагадаємо, російські війська також завдали ударів по цивільній інфраструктурі Одеської області. За повідомленням голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атак постраждали четверо людей.

Крім того, вранці 16 жовтня російські безпілотники атакували Умань Черкаської області. За інформацією начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, внаслідок падіння дрона виникла пожежа в багатоповерхівці. Також було зруйновано розташований поруч сторожовий будинок. З-під його завалів рятувальники врятували чоловіка.