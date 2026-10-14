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Масований удар РФ по Україні. Зеленський звернувся до США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масований удар РФ по Україні. Зеленський звернувся до США
Наслідки російської атаки на Київ
фото: ДСНС Києва

Президент: Мир може прийти тільки завдяки силі, і ми просимо Америку згадати цей рейганівський принцип

Уночі російська терористична армія застосувала ракети й дрони проти української енергетики і критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави Володимира Зеленського.

«За цю ніч росіяни застосували 39 балістик і більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти нашої енергетики і критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові. Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю – такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви президента Америки сильними», – підкреслив Зеленський.

Зеленський повідомив, що щонайменше 600 тис. людей залишилися без електроенергії, а відключення можуть бути масштабнішими. За його словами, пошкоджень зазнали 26 елементів електроенергетичного комплексу та чотири об’єкти нафтогазового комплексу. Президент також зауважив про загиблих і поранених та подякував енергетикам і рятувальникам за ліквідацію наслідків російського удару.

«Ми просимо Америку та кожного у світі, хто не заплющує очі на реальність, відреагувати, і відреагувати жорстко. Росія змарнувала можливість деескалації та чітко обрала продовжувати свою божевільну війну на знищення. Ми просимо президента Трампа ввести сильні санкції проти Росії, тим більше закон Ліндсі Грема, який був нещодавно ухвалений і підписаний, це дозволяє та регламентує», – наголосив глава України.

Зеленський додав: «Президент Америки має всі сильні й достатні інструменти, щоб наблизити мир завдяки силі, справедливості і тиску на агресора. Ми просимо надати Україні додаткові пакети протиракет для «пeтріотів». Ми абсолютно справедливо кажемо Сполученим Штатам, Європі і всім нашим партнерам, що жодна країна світу не повинна залишатись наодинці проти такого неадекватного і провоєнного субʼєкта, як Росія. Я вдячний усім, хто допомагає Україні! Мир може прийти тільки завдяки силі, і ми просимо Америку згадати цей рейганівський принцип».

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.

Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло. 

До слова, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія вдарила по залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. 

Зокрема, російська терористична армія атакувала чотири райони Дніпропетровщини. Унаслідок чого загинуло двоє людей.

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Теги: росія США війна Володимир Зеленський

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