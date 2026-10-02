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Чи запровадять США «пекельні» санкції? Уповноважений Зеленського назвав ключову дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи запровадять США «пекельні» санкції? Уповноважений Зеленського назвав ключову дату
Власюк зазначив, що наразі розглядаються два варіанти реалізації санкцій
фото: glavcom.ua

Власюк: «Основний ризик «закону Грема» полягає у тому, що він залишає простір для президентської Адміністрації застосовувати винятки»

Наприкінці жовтня стане зрозуміло, чи запровадять США «пекельні» санкції проти Росії та країн, які допомагають їй обходити обмеження. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

«Чудово, що цей закон з’явився, і сам по собі факт його прийняття Конгресом і підписання президентом – красномовний сигнал всім, хто допомагає Росії вести цю війну. Але основний ризик цього закону полягає у тому, що він залишає простір для президентської Адміністрації застосовувати waiver (виняток, застереження)», – підкреслив Власюк.

За словами радника президента, закон детально визначає різні типи санкцій і тарифів, які мають застосовуватися до конкретних суб’єктів або їхніх категорій. Водночас адміністрація президента США протягом 30 днів після набрання законом чинності, тобто до 18 жовтня, може або запровадити відповідні санкції, або повідомити Конгрес, що в окремих випадках їхнє застосування не відповідає національним інтересам. Він зазначив, що саме ця можливість викликала застереження у демократів, які сумнівалися, чи Білий дім справді застосовуватиме санкції, а не скористається механізмом винятків.

Водночас Власюк наголосив, що така ситуація не стала несподіванкою чи критичною проблемою на цьому етапі. За його словами, під час перебування президента України в Нью-Йорку Володимир Зеленський зустрічався із сенаторами та обговорював подальшу реалізацію закону. Українська сторона передала конкретні напрацювання щодо санкційних кроків, які, на її думку, варто застосувати в межах закону. Ці ж пропозиції, додав Власюк, передали й уряду США.

Власюк зазначив, що наразі розглядаються два варіанти реалізації санкцій. Перший передбачає безпосереднє застосування обмежень проти російських суб’єктів. За його словами, існують побоювання, що такий крок може негативно вплинути на переговори щодо потенційного перемир’я, однак сам він із цим не погоджується.

Другим варіантом, за словами уповноваженого, є запровадження санкцій проти суб’єктів у третіх країнах, які допомагають Росії обходити обмеження, постачати компоненти або відмивати кошти. Власюк висловив сподівання, що саме санкції щодо таких суб’єктів буде простіше реалізувати.

«У будь-якому разі наш план є дуже простим. З одного боку – надавати суперконкретні пропозиції, це вже зроблено. З іншого – вести постійну комунікацію з Конгресом для тиску на уряд США, включно з Білим домом, щодо необхідності реалізації «закону Грема». Є ще один вимір: ми традиційно використовували майданчики широкої санкційної коаліції (Євросоюз, Великобританія, Японія, Канада…). Тут ми так само синхронізуємось щодо єдиних санкційних цілей та напрямків», – наголосив радник.

Власюк підкреслив, що наприкінці жовтня настане критичний момент, коли стане зрозуміло, чи запроваджуватимуть США найближчим часом нові санкції проти Росії та тих, хто допомагає їй обходити обмеження.

Нагадаємо, у вересні Палата представників США ухвалила із результатом 262 проти 159 законопроєкт «Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року». Законопроєкт передбачає посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо її енергетичного та оборонного секторів, чиновників і «тіньового флоту». Також документ дає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Москві обходити санкції.

Згодом президент США Дональд Трамп підписав закон Ліндсі Грема про «пекельні санкції» проти Росії.

Зауважимо, що 29 вересня після нової хвилі російських атак по Києву та інших українських містах у Конгресі США закликали президента Дональда Трампа використати нові санкційні повноваження проти Росії. Американські законодавці наголошують, що Москва продовжує бити по цивільній інфраструктурі попри дипломатичні зусилля.

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Теги: росія США санкції Владислав Власюк

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