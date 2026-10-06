Москву та область атакували безпілотники

Москва та область потрапили під атаку БпЛА

Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття щонайменше 28 дронів, які ркхалися у бік столиці

Вночі 6 жовтня безпілотники атакували Москву та область. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

На околицях російської столиці активно працювала протиповітряна оборона, а очевидці повідомляли про серію гучних вибухів у різних куточках області. Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття щонайменше 28 дронів, які рухалися в бік міста, зазначивши, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Через безпекову загрозу в небі «Росавіація» ухвалила рішення про тимчасове призупинення роботи трьох найбільших аеропортів столиці – «Домодєдово», «Внуково» та «Шереметьєво», які припинили прийом і відправку рейсів.

У мережі з'явилася інформація, що однією з головних цілей атаки міг стати Московський нафтопереробний завод, розташований у районі Капотня, але підтвердження влучань не надходило, а деякі поширені кадри виявилися архівними.

Як відомо, вночі 25 вересня у Краснодарському краї, Ростовській та Воронезькій областях РФ пролунали вибухи.

Також вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії.

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

Крім того, у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому.