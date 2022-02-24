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    Москва скандує Слава Україні – Гончаренко (відео)

    Усе більше людей у світі підтримують Україну - Москва скандує Слава Україні – Гончаренко (відео)
    Усе більше людей у світі підтримують Україну
    фото скріншот відео

    Усе більше росіян у різних містах виходять на акції протесту

    На вулицях Москви люди вигукують – Слава Україні! Відповідне відео опублікував народний депутат Олексій Гончаренко у Телеграм.

    На кадрах відео чути як натовп кричить «Слава Україні», а у відповідь – «Героям слава». « У Москві звучить Слава Україні! Треба більше! Більше! Більше! Більше людей! Телефонуйте, пишіть, постіть! Закликайте росіян виходити на протест! Закликайте їх виходити та вимагати зупинити війну! Це те, що нам може допомогти!», – написав Гончаренко.

    Нагадаємо, відомий футболіст і екстренер української збірної із футболу Андрій Шевченко закликає російського диктатора зупинити війну, а світ підтримати Україну.

    Як повідомлялося, росіяни у соцмережах засуджують Путіна за вторгнення в Україну. До слова , у Москві сотні людей вийшли на вулиці проти війни в Україні.

    Як відомо, Путін назвав війну проти України «вимушеним заходом».

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    Теги: Росія ЗСУ депутат Путін Олексій Гончаренко Андрій Шевченко
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    Москва скандує Слава Україні – Гончаренко (відео)