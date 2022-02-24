Стало відомо, чи закриється в'їзд до Києва

У Києві від сьогодні діятиме комендантська година

Кличко: «На в'їздах до Києва, на КПП ми обладнуємо захисні споруди»

На тлі російського вторгнення, рух у напрямку Києва може бути ускладнений, але влада не планує поки закривати в'їзд до міста. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко чи під час брифінгу.

«На в'їздах до Києва, на КПП ми обладнуємо захисні споруди, тому в'їзд до міста може ускладненим, але не закритим», – сказав Кличко.

Також Кличко зазначив, що громадський транспорт працює у звичному режимі, а проїзд безкоштовний.

Варто зазначити, як раніше повідомляли правоохоронці, міста, в яких встановлена комендантська година, закриті на в’їзд, але працюють на виїзд.

Зазначимо, Київ від сьогодні вводить комендантську годину. Він діятиме з 22:00 до 7:00.

При цьому громадський транспорт під час комендантської години в місті працювати не буде, а станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.

Пересування містом дозволено лише за крайньої потреби. Зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу.

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