Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримають оборону

На острові не залишилося жодної вцілілої будівлі

Російські війська своїми обстрілами повністю зруйнували всі будівлі на острові Зміїний, проте бійці ЗСУ та прикордонники продовжують захищати землю. Про це 24 лютого передали в пресслужбі ВМС ЗС України.

По острову окупанти б'ють з артилерії з моря – завдаючи ударів із кораблів Чорноморського флоту РФ «Москва» і «Василь Биков», та з повітря був здійснений авіаналіт винищувача.

Внаслідок обстрілів на зміїному вже повністю все зруйновано.

«Ситуація з приводу російського вторгнення: РФ намагається захопити острів Зміїний. Територію було обстріляно артилерією крейсеру «Москва» та патрульного корабля «Василий Быков». Після цього здійснено авіаційний наліт російським «Су-24». Наразі на острові не залишилося жодної вцілілої будівлі», – йдеться в повідомленні.

Проте острів продовжують захищати українські бійці.

«Українські морські піхотинці разом з Державною прикордонною службою України тримаю оборону острова», – зазначили в українських ВМС.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують атаку на острів Зміїний.

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