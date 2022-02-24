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    Події в Україні

    На Сумщині тероборона відбила атаку РФ

    Противник відступив під натиском українських захисників - На Сумщині тероборона відбила атаку РФ
    Противник відступив під натиском українських захисників
    фото: 112 БрТРО

    Підрозділ дав окупантам відсіч зі стрілецької зброї

    У Сумській області підрозділ територіальної оборони завдав ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

    «Противник відступив! Противник боїться! Звертаємось до громадян України, котрі готові знищувати ворога, - одна пляшка запалювальної суміші з балкону або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога - це непоправні втрати противника», – зазначила Маляр.

    Заступниця міністра додала, що кожний мінус ворога – наш плюс.

    Нагадаємо, у Сумах був бій з окупантами на вулиці Кондратьєва – в районі кадетського корпусу.

    У результаті – щонайменше дев’ятеро поранених, з них троє у важкому стані, троє загиблих.

    Зазначається, що один із танків знищили протитанковим комплексом Nlaw. О 17:30 радниця голоси Сумської обласної адміністрації Альона Бояринова повідомила, що ворог не відступав.

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    Теги: Росія Сумщина напад
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    На Сумщині тероборона відбила атаку РФ