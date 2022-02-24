На Сумщині тероборона відбила атаку РФ

Підрозділ дав окупантам відсіч зі стрілецької зброї

У Сумській області підрозділ територіальної оборони завдав ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Противник відступив! Противник боїться! Звертаємось до громадян України, котрі готові знищувати ворога, - одна пляшка запалювальної суміші з балкону або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога - це непоправні втрати противника», – зазначила Маляр.

Заступниця міністра додала, що кожний мінус ворога – наш плюс.

Нагадаємо, у Сумах був бій з окупантами на вулиці Кондратьєва – в районі кадетського корпусу.

У результаті – щонайменше дев’ятеро поранених, з них троє у важкому стані, троє загиблих.

Зазначається, що один із танків знищили протитанковим комплексом Nlaw. О 17:30 радниця голоси Сумської обласної адміністрації Альона Бояринова повідомила, що ворог не відступав.

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