Російське вторгнення: що відбувається на східному напрямку

У деяких районах спостерігається зменшення вогневої активності

Станом на 20:00 ситуація у Донецькому оперативному районі напружена, але контрольована Об’єднаними силами. Тривають обстріли зі сторони російсько-окупаційних військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Усі військові підрозділи чинять запеклий опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність та героїзм. Об'єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу.

«Незважаючи на численні атаки ворога, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки, ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку. Українським захисникам вдалося відбити атаки, відстояти та утримати всі ключові населені пункти та об'єкти інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку протягом дня найзапекліші бої точилися за Щастя, Станицю Луганську, Лобачеве, Біловодськ, Старобільська. У боях за Щастя було знищено два ворожих танки та захоплено один танк і одну ЗУ-23-2.

В районі окупованої Сентянівки наші артилеристи зупинили вогнем ворожу змішану колону броньованої техніки, градів та автомобільної техніки.

На Донецькому напрямку найгарячіше було в районах населених пунктів Новотроїцьке, Новогнатівка, Павлопіль та Піщевик.

Станом на 20.00 нових спроб прориву противника не зафіксовано, спостерігається зменшення вогневої активності на деяких напрямках.

Українські воїни міцно утримують свої позиції та завдають втрат агресору.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ: бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються кров’ю.

Як відомо, Путін назвав війну проти України «вимушеним заходом».

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