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    Події в Україні

    Війна – це не відповідь. Футболіст Шевченко звернувся до Путіна

    Футболіст Шевченко просить світ підтримати Україну - Війна – це не відповідь. Футболіст Шевченко звернувся до Путіна
    Футболіст Шевченко просить світ підтримати Україну
    фото: Андрій Шевченко/Facebook

    Спортсмен закликав світ підтримати Україну

    Відомий футболіст і екстренер української збірної із футболу Андрій Шевченко закликає російського диктатора зупинити війну, а світ підтримати Україну.

    «Рано вранці почалася повномасштабна війна ініційована Росією. Мій народ і моя сім'я наражаються на небезпеку. Україна та її населення хочуть миру і територіальної цілісності. Будь ласка, я прошу вас підтримати нашу Країну і закликати Російський уряд припинити їх агресію і порушення міжнародного права. Ми хочемо тільки миру. Війна не потрібна. Війна – це не відповідь», – написав Шевченко у Facebook.

    Нагадаємо, росіяни у соцмережах засуджують Путіна за вторгнення в Україну. До слова , у Москві сотні людей вийшли на вулиці проти війни в Україні.

    Зазначимо, Україна втратила контроль над ЧАЕС. Ще Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримають оборону.

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    Теги: Росія ЗСУ ЧАЕС війна Андрій Шевченко Україна
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    Війна – це не відповідь. Футболіст Шевченко звернувся до Путіна