Війна – це не відповідь. Футболіст Шевченко звернувся до Путіна

Спортсмен закликав світ підтримати Україну

Відомий футболіст і екстренер української збірної із футболу Андрій Шевченко закликає російського диктатора зупинити війну, а світ підтримати Україну.

«Рано вранці почалася повномасштабна війна ініційована Росією. Мій народ і моя сім'я наражаються на небезпеку. Україна та її населення хочуть миру і територіальної цілісності. Будь ласка, я прошу вас підтримати нашу Країну і закликати Російський уряд припинити їх агресію і порушення міжнародного права. Ми хочемо тільки миру. Війна не потрібна. Війна – це не відповідь», – написав Шевченко у Facebook.

Нагадаємо, росіяни у соцмережах засуджують Путіна за вторгнення в Україну. До слова , у Москві сотні людей вийшли на вулиці проти війни в Україні.

Зазначимо, Україна втратила контроль над ЧАЕС. Ще Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримають оборону.