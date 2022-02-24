Банкова: аеродром Гостомель захоплено окупантами
Ворог продовжує агресивні дії по всій лінії загального кордону
Росіяни з гелікоптерів обстрілюють Гостомель під Києвом
Російські окупанти захопили аеропорт Гостомель. Про це повідомляють в Офісі президента.
Злітно-посадкова смуга контролюється ворожими військами, зазначили в ОПУ.
Нагадаємо, журналісти-розслідувачі мають дані, що зі Пскова в Росії в напрямку Києва вилетіло 18 транспортних літаків Іл-76 для висадки десанту.
До слова, Зеленський озвучив Макрону вимоги до Заходу. За інформацією Пентагону, Росія планує скинути і замінити керівництво України.
Станом на 17:00 24 лютого противник продовжує агресивні дії по всій лінії спільного кордону.
Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео). Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).
Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова. До слова, окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.