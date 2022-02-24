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    Банкова: аеродром Гостомель захоплено окупантами

    Ворог продовжує агресивні дії по всій лінії загального кордону&nbsp; - Банкова: аеродром Гостомель захоплено окупантами

    Ворог продовжує агресивні дії по всій лінії загального кордону 

    фото з відкритих джерел

    Росіяни з гелікоптерів обстрілюють Гостомель під Києвом

    Російські окупанти захопили аеропорт Гостомель. Про це повідомляють в Офісі президента.

    Злітно-посадкова смуга контролюється ворожими військами, зазначили в ОПУ.

    Вдень аеропорт атакувала авіація окупантів

    Вдень аеропорт атакувала авіація окупантів

    Нагадаємо, журналісти-розслідувачі мають дані, що зі Пскова в Росії в напрямку Києва вилетіло 18 транспортних літаків Іл-76 для висадки десанту.

    До слова, Зеленський озвучив Макрону вимоги до Заходу. За інформацією Пентагону, Росія планує скинути і замінити керівництво України.

    Станом на 17:00 24 лютого противник продовжує агресивні дії по всій лінії спільного кордону.

    Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео). Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

    Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова. До слова, окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.

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    Теги: Росія окупанти ЗСУ аеропорт Україна час
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    Банкова: аеродром Гостомель захоплено окупантами