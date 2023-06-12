На Білгородщині безпілотники атакували потяг (фото)

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков раніше повідомляв про інцидент, але не уточнював його причини

Один із безпілотників ударив у хвостову частину поїзда, а інший вибухнув прямо перед локомотивом

Дрони-камікадзе атакували вантажний потяг у Білгородській області. Інцидент стався близько десятої години вечора 10 червня, але відомо про це стало сьогодні, пише телеграм-канал Shot.

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За даними телеграм-каканлу, один із безпілотників ударив у хвостову частину поїзда, а інший вибухнув прямо перед локомотивом, після чого 15 порожніх вагонів зійшли з рейок. Внаслідок атаки пошкоджено залізничне полотно. Постраждалих немає.

Цю інформацію підтверджує телеграм-канал Baza з посиланням на машиніста поїзда «Ліски-Старий Оскол».

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Проте, як пише Mash, вагони зійшли з рейок в районі 58 км на перегоні Хлевище-Бірюч через підрив саморобного вибухового пристрою, закладеного під залізничним полотном. Вибух стався під п'ятим вагоном.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков раніше повідомляв про інцидент, але не уточнював його причини. «Вночі в Олексіївському окрузі відбулося НП. Зійшли з рейок 15 залізничних вагонів. Вони були порожні. Постраждалих серед працівників РЗ (залізниці – ред.) та мешканців немає. Зараз на місці пригоди працюють слідчі органи – розуміються на причинах події», – писав він у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито був скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.