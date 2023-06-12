Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На Білгородщині безпілотники атакували потяг (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Білгородщині безпілотники атакували потяг (фото)
Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков раніше повідомляв про інцидент, але не уточнював його причини
фото: телеграм-канал Shot

Один із безпілотників ударив у хвостову частину поїзда, а інший вибухнув прямо перед локомотивом

Дрони-камікадзе атакували вантажний потяг у Білгородській області. Інцидент стався близько десятої години вечора 10 червня, але відомо про це стало сьогодні, пише телеграм-канал Shot.

За даними телеграм-каканлу, один із безпілотників ударив у хвостову частину поїзда, а інший вибухнув прямо перед локомотивом, після чого 15 порожніх вагонів зійшли з рейок. Внаслідок атаки пошкоджено залізничне полотно. Постраждалих немає.

Цю інформацію підтверджує телеграм-канал Baza з посиланням на машиніста поїзда «Ліски-Старий Оскол».

4 фото
На весь екран

Проте, як пише Mash, вагони зійшли з рейок в районі 58 км на перегоні Хлевище-Бірюч через підрив саморобного вибухового пристрою, закладеного під залізничним полотном. Вибух стався під п'ятим вагоном.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков раніше повідомляв про інцидент, але не уточнював його причини. «Вночі в Олексіївському окрузі відбулося НП. Зійшли з рейок 15 залізничних вагонів. Вони були порожні. Постраждалих серед працівників РЗ (залізниці – ред.) та мешканців немає. Зараз на місці пригоди працюють слідчі органи – розуміються на причинах події», – писав він у своєму телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що у Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито був скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.

Теги: пожежа вибух потяг Білгород безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На залізничному вокзалі в Уфі горять 10 цистерн з паливом
У російській Уфі масштабна пожежа на залізничній станції: горять цистерни з пальним (відео)
9 червня, 20:49
Наслідки ворожої атаки у передмісті Дніпра, 3 червня 2023 рік
Вибух у передмісті Дніпра: серед постраждалих троє дітей (оновлено)
3 червня, 22:18
Білгородські чиновники ігнорують слова краян та вже запланували «фестивалі варення»
Евакуація із Шебекіна до Шебекіна: влада відмовляється рятувати росіян від обстрілів
31 травня, 17:21
У сходинкових прольотах багатоповерхівок повилітало скло
Нічна атака «Шахедів»: у Житомирі пошкоджено майже 30 будинків
28 травня, 17:44
Винищувачі F-16
Генерал Ходжес: Війна в Україні може закінчитися цього року
24 травня, 11:06
На виїзді з Бєлгорода довжелезні затори: росіяни втікають із області (відео)
На виїзді з Бєлгорода довжелезні затори: росіяни втікають із області (відео)
22 травня, 16:29
Пожежа на околицях Шебекіно
Чергова «бавовна»: росіяни заявили про обстріл Бєлгородщини, виникла пожежа (відео)
21 травня, 02:24
Підрив колії у Криму: британська розвідка повідомила про наслідки для РФ
Підрив колії у Криму: британська розвідка повідомила про наслідки для РФ
19 травня, 09:23
У російських клинцях ППО збили повітряний об'єкт
У російському прикордонні «бавовна»: РФ заявляє про українські безпілотники (відео)
16 травня, 07:06

Соціум

На Білгородщині безпілотники атакували потяг (фото)
На Білгородщині безпілотники атакували потяг (фото)
У Росії фіксують рекордні крадіжки у магазинах: що несуть додому злодії
У Росії фіксують рекордні крадіжки у магазинах: що несуть додому злодії
У компанії Ілона Маска працюватиме 14-річний геній
У компанії Ілона Маска працюватиме 14-річний геній
Країни ЄС впроваджують обмежувальні заходи для туристів
Країни ЄС впроваджують обмежувальні заходи для туристів
Нова загроза для Путіна: контрнаступ України збільшує політичні ризики для диктатора РФ
Нова загроза для Путіна: контрнаступ України збільшує політичні ризики для диктатора РФ
Невдоволення матерів мобілізованих росіян у Росії набирає загрозливих обертів
Невдоволення матерів мобілізованих росіян у Росії набирає загрозливих обертів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
45K
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
30K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»
24K
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
18K
Тривога тривала 20 хвилин: небезпека була через зліт винищувача з «Кинджалами»
13K
Спадок Да Вінчі. Чому дівчина загиблого Героя пішла до суду

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту