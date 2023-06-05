Білгородщину нібито атакував безпілотник: що горить цього разу

На Білгородщині горить один із енергетичних об'єктів

РФ заявила про атаку дрона на енергетичний об'єкт

У Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито є скинутий вибуховий пристрій із безпілотника. Про це повідомив губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Білгородському районі горить один із енергетичних об'єктів», – написав він.

За попередньою інформацією губернатора, причиною загоряння став скинутий вибуховий пристрій із безпілотника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Постраждалих та відключень споживачів унаслідок інциденту немає, уточнив Гладков. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, губернатор Білгородської області РФ заявив, що в ніч проти 4 червня в регіоні знову було «неспокійно»: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися.

До слова, російські добровольці зайшли у передмістя Шебекіна на Білгородщині, а бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну.

Як повідомлялося, командир «Російського добровольчого корпусу» Денис Нікітін звернувся до губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова з пропозицією, щоб посадовець особисто забрав полонених російських окупантів, однак той не приїхав на зустріч із добровольцями та не забрав полонених російських солдатів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині.