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У російській Уфі масштабна пожежа на залізничній станції: горять цистерни з пальним (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У російській Уфі масштабна пожежа на залізничній станції: горять цистерни з пальним (відео)
На залізничному вокзалі в Уфі горять 10 цистерн з паливом
фото скріншот відео

Причина займання поки що невідома, про постраждалих також не повідомляється

У російському місті Уфа сьогодні надвечір, 9 червня, сталась масштабна пожежа на залізничній станції. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Як зазначається, на залізничній станції горять цистерни та склад з пально-мастильними матеріалами.

Причина займання поки що невідома, про постраждалих також не повідомляється.

На цей момент відомо, що на залізничному вокзалі горять 10 цистерн з паливом, вогонь перекинувся на та склад паливно-мастильний матеріалів. Площа пожежі – 300 кв. м.

Раніше повідомлялося, що у російському Шебекіно Білгородської області сьогодні, 7  червня, сталася потужна пожежа. Загорання виникло у промзоні нібито після обстрілу. 

Теги: пожежа росія залізниця вокзал відео

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