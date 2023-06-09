У російській Уфі масштабна пожежа на залізничній станції: горять цистерни з пальним (відео)
Причина займання поки що невідома, про постраждалих також не повідомляється
У російському місті Уфа сьогодні надвечір, 9 червня, сталась масштабна пожежа на залізничній станції. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Як зазначається, на залізничній станції горять цистерни та склад з пально-мастильними матеріалами.
Причина займання поки що невідома, про постраждалих також не повідомляється.
На цей момент відомо, що на залізничному вокзалі горять 10 цистерн з паливом, вогонь перекинувся на та склад паливно-мастильний матеріалів. Площа пожежі – 300 кв. м.
Раніше повідомлялося, що у російському Шебекіно Білгородської області сьогодні, 7 червня, сталася потужна пожежа. Загорання виникло у промзоні нібито після обстрілу.
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