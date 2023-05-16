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У російському прикордонні «бавовна»: РФ заявляє про українські безпілотники (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У російському прикордонні «бавовна»: РФ заявляє про українські безпілотники (відео)
У російських клинцях ППО збили повітряний об'єкт
фото: скріншот із відео

У Брянській області працює ППО

У вівторок, 16 травня, близько 6 години ранку у Клинцях Брянської області (РФ) прогриміли вибухи. Про це повідомляється у російських телеграм-каналах.

Очевидці повідомляють про атаку безпілотників у Клинцях. Працює система ППО.

Губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив, що «системою ППО збройних сил РФ у Клинцях було збито український БПЛА літакового типу».

Постраждалих немає. Пошкоджено балкон житлового будинку. На місці працюють екстрені служби.

У російському прикордонні «бавовна»: РФ заявляє про українські безпілотники (відео) фото 1

Нагадаємо, у Брянські області РФ 13 травня розбилося п'ять повітряних суден. Зокрема три гелікоптери та два винищувачі Су-34 і Су-35. 

Теги: безпілотник росія вибух війна

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