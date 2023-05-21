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Чергова «бавовна»: росіяни заявили про обстріл Бєлгородщини, виникла пожежа (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чергова «бавовна»: росіяни заявили про обстріл Бєлгородщини, виникла пожежа (відео)
Пожежа на околицях Шебекіно
фото: Telegram / «Жесть Белгород»

Спалахнув полігон для твердих побутових відходів

У ніч на 21 травня на околиці міста Шебекіно Бєлгородської області РФ сталася пожежа на полігоні для твердих побутових відходів. Перед цим місцеві жителі заявили про обстріли Шебекінського округу. Про це пише Telegram-канал «Жесть Белгород».

За даними місцевих пабліків, жителям села Муром Шебекінського округу надходили СМС-сповіщення від влади про обстріл.

Мережею поширилося відео пожежі, яка сталася нібито внаслідок обстрілів на околиці Шебекіно.

Згодом губернатор області повідомив, що внаслідок обстрілу міста Шебекіно спалахнув полігон для твердих побутових відходів.
 
«Постраждалих немає. Пожежники працюють на місці, гасять», – зазначив він.

Нагадаємо, пропагандистські воєнкори почали розганяти дезінформацію про початок контрнаступу ЗСУ. Особливу увагу приділяли нібито наступу українських танків та Бєлгород.

Нагадаємо, у російському місті Бєлгород заявили, що ввечері 10 травня над містом нібито здетонували два безпілотники, після чого їх уламки впали на землю.

До слова, у ніч проти 9 травня у російському населеному пункті Шебекіно, що в Бєлгородській області, також було неспокійно

Читайте також: Російські воєнкори запанікували через «наступ на Бєлгород». ЗСУ відреагували
Теги: пожежа обстріл росія Бєлгород

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