Нічна атака «Шахедів»: у Житомирі пошкоджено майже 30 будинків

У міськраді закликали звертатися до управителів, або голів ОСББ, щоб зафіксувати виявлені пошкодження

Після масштабної тривоги 28 травня у Житомирі є пошкодження. Переважно це місця загального користування багатоквартирних будинків. У сходинкових прольотах повилітало скло. Про це повідомили в Житомирській міській раді.

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У дописі йдеться, що 28 травня станом на 15.35 є пошкодження за 26 адресами.

У міськраді закликали звертатися до управителів, або голів ОСББ, щоб зафіксувати виявлені пошкодження.

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Також у міській раді повідомляють, що всі заклади освіти та заклади охорони здоров’я, де є пошкодження дверей та вікон, працюють у штатному режимі. Лише учні ліцею № 25, які тимчасово вчаться у ліцеї № 33, від завтра (від 29 травня) вчитимуться дистанційно.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.