Підрив колії у Криму: британська розвідка повідомила про наслідки для РФ

Росія почне швидко ремонт лінії, але цей інцидент порушить доставку вантажів і, можливо, озброєнь

Диверсії на залізничних об'єктах в Криму ще більше посилить занепокоєння Кремля щодо його здатності захистити інші ключові об'єкти інфраструктури в регіоні. Півострів зберігає важливу психологічну та матеріально-технічну роль. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, 18 травня під Сімферополем зійшов з рейок потяг, який заблокував єдину залізничну гілку до порту Севастополь, бази Чорноморського флоту Росії. Залізнична адміністрація заявила, що це сталося внаслідок «втручання сторонніх».

За даними британської розвідки, Росія почне швидко ремонт лінії, але цей інцидент порушить доставку вантажів і, можливо, озброєнь, таких як крилаті ракети «Калібр», для ЧФ.

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«Будь-яка диверсія у цьому чутливому районі ще більше посилить побоювання Кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та матеріально-технічну роль у забезпеченні війни Росії в Україні», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, 18 травня у тимчасово окупованому Криму стався підрив залізничної колії. За даними джерела, підрив залізничного полотна стався неподалік від Бахчисараю о 8:20 ранку. Внаслідок диверсії зі шляхів зійшли п’ять вагонів потяга із зерном.