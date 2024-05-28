На Білгородщині спалахнула колона військової техніки (відео)

військова техніка загорілась на об'їзній дорозі у Корочі

Про потерпілих відомостей немає

У Білгородській області РФ на об'їзній дорозі спалахнула військова техніка. Колону, ймовірно, атакував український безпілотник, пише телеграм-канал Astra.

За даними видання, військова техніка загорілась на об'їзній дорозі у Корочі.

«Повідомляється, що колону атакував український БПЛА, за іншою версією військовий тягач, який перевозив танк, зіткнувся на дорозі з іншим автомобілем», – йдеться у повідомленні.

Про потерпілих відомостей немає. Інформація не підтверджена.

Нагадаємо, 25 травня, у небі над російським містом Білгородом біля кордону з Україною пролунали вибухи. За повідомленням місцевих пабліків, очевидці нарахували два десятки вибухів. Після цього в місті почалися пожежі – горіли окремі будівлі та автомобілі.