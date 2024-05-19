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Ганебний фінал поліцейської реформи? Відомий журналіст розказав, як рятував будинок від вибуху

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ганебний фінал поліцейської реформи? Відомий журналіст розказав, як рятував будинок від вибуху
Каністри з бензином, які лишив у під'їзді сусід Олега Єльцова
фото: Олег Єльцов/Facebook

Єльцов: «Поліція отримала «військові» доплати, броню від захисту Вітчизни й «забила» на свої функції, ігноруючи виклики громадян»

Журналіст Олег Єльцов звернув увагу на поширену проблему, пов'язану з відсутністю реакції Національної поліції на виклики громадян. На своєму прикладі Єльцов доводить, що з реформованою правоохоронною системою насправді великі проблеми.

Олег Єльцов викликав поліцію через те, що хтось лишив у під’їзді столичної багатоповерхівки 60 літрів бензину. Це могло призвести до вибуху та пожежі. Правоохоронці на виклик не приїхали. Про це журналіст розповів у Facebook.

«Заходжу до будинку й бачу на ліфтовому майданчику купу пластикових ємностей, від яких страшенно смердить бензином. Миттєво підраховую: в багатоквартирний будинок хтось завіз 60 літрів бензину, який активно випаровується. Консьєрж у шоці: мешканець вивантажив оце все й пішов відігнати машину. Я теж у шоці», – написав Ельцов.

Він зазначив, що викликав поліцію, адже така кількість бензину могла б спалахнути від випадкової іскри чи недопалку.

«Дзвоню в поліцію, описую ситуацію й прошу відреагувати… Обіцяю надати фотопідтвердження й називаю номер квартири, де все це зберігається. Ок, диспетчер записує мої дані, приймає виклик. Те саме робить голова ОСББ – відповідальна людина, колишній військовий. Голова ОСББ потім дві години чергує у дворі, чекає на патруль. Поліція не з’являється, голова йде спати», – розповів журналіст.

Він додав, що повідомив про надзвичайну подію також і в онлайн-групу мешканців будинку, у якій є кількасот людей. Лише одна людина відреагувала й закликала дзвонити 102. Решта, за словами Ельцова, проігнорувала повідомлення.

«Найкраще це ставлення народу до влади відслідковується на прикладі МВС. Ця служба найближче до людей, її діяльність як на долоні, – робить висновок Єльцов. – Система дійшла до логічного колапсу. Й не лише тому, що авторитетний зек може наплювати в обличчя поліцейському й направити ствол на нього, не отримавши заслуженої кулі у відповідь, як це сталося днями в Броварах. Поліція отримала «військові» доплати, броню від захисту Вітчизни й «забила» на свої функції. Поліцейські прес-служби звітують, як поліція героїчно бореться з любителями групового сексу, але ігнорують виклики громадян».

Нагадаємо, що Нацполіція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з постійними проривами труб на вулиці Антоновича в Києві біля станції метро «Либідська». 

Теги: будинок пожежа поліція Київ

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