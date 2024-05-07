Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Луганську пролунали вибухи та виникла пожежа на нафтобазі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Луганську пролунали вибухи та виникла пожежа на нафтобазі
У Луганську пролунало кілька потужних вибухів
фото з відкритих джерел

Інформація щодо постраждалих уточнюється

Увечері 7 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа на одному з об'єктів окупантів. Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих, у Луганську пролунало кілька потужних вибухів.

Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник підтвердив пожежу в окупованому Луганську. За його словами, ЗСУ обстріляли розташовану в межах міста нафтобазу. Інформація щодо постраждалих уточнюється, написав він.

Нагадаємо, 13 квітня, Сили оборони Україні у тимчасово окупованому Луганську успішно вразили пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

Як повідомлялося, унаслідок місії Головного управління розвідки у тимчасово окупованому Криму знищено швидкісний катер ворога.

До слова, росіяни стверджують, нібито тимчасово окупований Крим у ніч на 4 травня атакували ракети Atacms, але всі вони буцімто були збиті. Про це повідомило міноборони країни-агресорки РФ.

За заявою ворожого відомства, засоби протиповітряної оборони окупантів нібито збили чотири американські оперативно-тактичні ракети Atacms над територією півострова.

 

Теги: пожежа Луганськ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

30 квітня українські війська відбили 47 атак РФ на Авдіївському напрямку
Аналітики повідомили, на якому напрямку фронту збільшилася кількість атак окупантів
1 травня, 05:02
Мешканці Латвії продовжують підтримувати українців
Підтримка українців у Латвії. Який тренд показало нове опитування
24 квiтня, 11:15
Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення
Понад 100 бойових зіткнень. Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
24 квiтня, 07:40
Євросоюз вирішив поетапно домагатися використання російських доходів на підтримку України
Боррель пояснив, як ЄС збирається вилучати доходи від заморожених активів Росії
23 квiтня, 21:54
Генерал Річард Берронс бачить «серйозний ризик» української поразки у 2024 році
Росія може перемогти у війні цьогоріч, зламавши волю українців до продовження боротьби – BBC
17 квiтня, 02:33
Російські війська іноді оснащують безпілотники боєприпасами, які можуть здетонувати після того, як українські сили їх збивають
Аналітики пояснили, навіщо РФ розробляє безпілотники, які працюють на широкому діапазоні частот
16 квiтня, 06:27
Росіяни підчистили своїх блогерів-правдорубів, запустили в фейсбук ботів які сиплять маніпуляції на тему мобілізації та нелегітимності президента
Російська пропаганда намагається переконати українців у поразці. Що з цим робити
14 квiтня, 17:57
Азартна комісія пропонує внести зміни до законодавства, щоб військових можна було вносити до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до участі в азартних іграх
Заборона військовим грати в азартні ігри. Регулятор шокував заявою
12 квiтня, 18:30
Українські сили знищили 11 російських БТРів під час посиленого взводного штурму біля Тернів 3 квітня
ISW повідомив, що російські війська просунулися під Авдіївкою
8 квiтня, 05:01

Події в Україні

У Луганську пролунали вибухи та виникла пожежа на нафтобазі
У Луганську пролунали вибухи та виникла пожежа на нафтобазі
ЗСУ пояснили, чому росіяни бояться використовувати Кримський міст
ЗСУ пояснили, чому росіяни бояться використовувати Кримський міст
Євробачення-2024: онлайн-трансляція першого півфіналу (відео)
Євробачення-2024: онлайн-трансляція першого півфіналу (відео)
«Інавгурація» Путіна та запобіжний захід ієрарху УПЦ МП Луці. Головне за 7 травня
«Інавгурація» Путіна та запобіжний захід ієрарху УПЦ МП Луці. Головне за 7 травня
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
Половина ракет КНДР, якими Росія атакувала Україну, виявилися несправними
Половина ракет КНДР, якими Росія атакувала Україну, виявилися несправними

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Візит Сі Цзіньпіна до Європи: Financial Times розкрила, що задумав лідер Китаю
90K
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
17K
Стівен Сіґал засвітився на так званій інавгурації Путіна (відео)
9695
Прем'єр Вірменії зробив заяву про «інавгурацію» Путіна
8150
Українці активно отримують громадянство Чехії
5110
Путін готовий до мініоперації проти однієї з країн Балтії – польська контррозвідка

Новини

Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Вчора, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua