У Луганську пролунали вибухи та виникла пожежа на нафтобазі

У Луганську пролунало кілька потужних вибухів

Інформація щодо постраждалих уточнюється

Увечері 7 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа на одному з об'єктів окупантів. Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих, у Луганську пролунало кілька потужних вибухів.

Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник підтвердив пожежу в окупованому Луганську. За його словами, ЗСУ обстріляли розташовану в межах міста нафтобазу. Інформація щодо постраждалих уточнюється, написав він.

Нагадаємо, 13 квітня, Сили оборони Україні у тимчасово окупованому Луганську успішно вразили пункт управління угрупування військ «Центр» армії РФ. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

Як повідомлялося, унаслідок місії Головного управління розвідки у тимчасово окупованому Криму знищено швидкісний катер ворога.

До слова, росіяни стверджують, нібито тимчасово окупований Крим у ніч на 4 травня атакували ракети Atacms, але всі вони буцімто були збиті. Про це повідомило міноборони країни-агресорки РФ.

За заявою ворожого відомства, засоби протиповітряної оборони окупантів нібито збили чотири американські оперативно-тактичні ракети Atacms над територією півострова.