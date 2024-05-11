Масштабна пожежа у Підмосков’ї: палає склад полікарбонату (відео)

На місці загоряння працюють пожежники

На складі будівельних матеріалів у Наро-Фомінську Московської області спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють російські пабліки.

Причина займання невідома. Площа пожежі становить 2,8² тис. метрів

На місці працюють пожежники.

Нагадаємо, що у Росії на газопроводі в Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) Тюменської області ввечері в суботу, 9 березня, стався вибух, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Вибух пролунав на Бобровському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів – про це повідомили місцеві жителі. В оперативних службах ХМАО наразі цю інформацію не підтвердили чи спростували.