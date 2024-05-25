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У Білгороді після серії вибухів спалахнули пожежі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Білгороді після серії вибухів спалахнули пожежі
Місцеві нарахували два десятки вибухів
фото з відкритих джерел

Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО

Увечері в суботу, 25 травня, у небі над російським містом Білгородом біля кордону з Україною пролунали вибухи. 

За повідомленням місцевих пабліків, очевидці нарахували два десятки вибухів. Після цього в місті почалися пожежі – горіли окремі будівлі та автомобілі. 

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що відразу кілька населених пунктів у Білгородській області зазнали атаки ЗСУ за допомогою дронів-камікадзе.

За його словами, над Білгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО і було збито 15 повітряних цілей на підльоті до міста.

Гладков заявив, що постраждали 12 осіб, а четверо загинули.  

Нагадаємо, 23 травня у Білгороді та Білгородському районі зранку оголошували ракетну небезпеку та було чутно вибухи

Раніше повідомлялося, що влада Білгородської області закликала мешканців міста Муром виїхати на кілька днів з міста. Про це повідомляє  Головне управління розвідки Міноборони України.  Українські розвідники перехопили розмову мешканки Російської Федерації з Щебекінського району, Білгородської області щодо вказівки влади покинути населений пункт на декілька днів.

За словами росіянки, сільська адміністрація ходила по дворах та закликала людей виїхати на три дні з населеного пункту. Людям пропонували переїхати тимчасово до Білгорода чи до родичів в інші міста.

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Теги: Білгород вибух

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