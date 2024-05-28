Вибухи у Луганську, повітряна тривога на Київщині: головне за ніч

Головні події ночі проти 28 травня

На Київщині повітряна тривога тривала близько години. Ракети вразили військовий навчальний заклад авіації та аеродром у Луганську. Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання. Іран вперше поставив Росії високоточні авіабомби Qaem-5. Папа Римський нібито вжив лайку під час засідання з єпископами. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 19 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

На Київщині повітряна тривога тривала близько години

У ніч проти 28 травня на Київщині повітряна тривога тривала 56 хвилин. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з небезпекою через БпЛА.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Ракети вразили військовий навчальний заклад авіації та аеродром у Луганську

У ніч проти 28 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Зазначається, що ракети уразили військовий навчальний заклад авіації та аеродром. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Пабліки пишуть, що було завдано кілька ударів по околицях Луганська: «Повідомляють, що є постраждалі».

Також зазначається, що пожежа розпочалася в районі Вищого авіаційного училища штурманів. У районі базувались кілька пускових С-300/400 РЛС. До того ж на території військового навчального закладу жив офіцерський склад угрупування.

Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання

У період з 27 по 31 травня Білорусь розпочала навчання авіації та протиповітряної оборони за участі РФ. про це повідомляє міноборони Білорусі.

«До навчання залучаються авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ Збройних сил Білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ВКС ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

Під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань, зазначають у міноборони.

Повідомляється, що основні зусилля під час навчань спрямують на підготовку до прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу.

Іран вперше поставив Росії високоточні авіабомби Qaem-5

Іранська влада вперше поставила Росії новітні авіабомби для ударів по Україні. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке.

За його словами, він переглянув відеозапис із Курської області, де розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6. За даними аналітика, саме цей дрон ніс новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 («Каїм-5»).

У самому Ірані їх поставили на озброєння лише 2019 року.

«Очевидно, дрон повинен був атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав», – зазначив Репке.

До цього випадку російські окупанти не застосовували високоточні Qaem-5 в Україні. За словами Репке, їхнє використання вказує на «новий рівень» військової співпраці Тегерана і Кремля.

Папа Римський нібито вжив лайку під час засідання з єпископами – The Guardian

Папа Римський Франциск нібито використав образливі слова під час дискусії з єпископами щодо прийняття чоловіків-гомосексуалістів у семінарії. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що понтифік зробив зауваження під час закритої зустрічі з єпископами, на якій вони обговорювали, чи повинні приймати гомосексуалістів прийматися до католицьких семінарій, де готують священників. Над цією темою вже деякий час розмірковує Італійська єпископська конференція (CIE).

Під час дискусії, відповідаючи на запитання одного з єпископів, Папа Римський висловився проти ініціативи, вживши італійське слово «frociaggine», яке вульгарно описує гомосексуальні стосунки. Деякі з єпископів заявляють, що Папа Франциск вжив це слово, намагаючись пожартувати, і насправді міг не знати, що цей термін є образливим.

Речник Ватикану не прокоментував ситуацію.