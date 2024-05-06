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Росія рахує збитки від експорту нафтопродуктів після ударів України по НПЗ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія рахує збитки від експорту нафтопродуктів після ударів України по НПЗ
Атаки по НПЗ завдали шкоди економіці країни-агресора
фото із відкритих джерел

Поставки нафтопродуктів із Росії впали до семирічного мінімуму

Атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) призвели до різкого скорочення експорту нафтопродуктів. Про це пишуть росЗМІ.

У квітні Росія експортувала з портів на 24% менше мазуту ніж рік тому. При цьому по відношенню до березня поставки знизилися на 11%, до 815 тис. барелів на добу. Це випливає із даних аналітичної компанії Kpler.

Також впав морський експорт нафти – на 20% рік до року та на 15% по відношенню до попереднього місяця. Загалом було експортовано 322 тис. барелів на добу.

Продовжив скорочуватися і морський експорт дизеля: у квітні він був на 28% нижче, ніж рік тому, і на 23% менше, ніж у березні, досягнувши 762 тис. барелів на добу. Обсяг постачання дизеля на зовнішні ринки послідовно знижується з лютого. При цьому ще в січні він становив 1,15 млн. барелів на добу. Водночас уряд заборонив експорт бензину з Росії на півроку з 1 березня.

Представлені показники стали «найнижчими з моменту спостереження, тобто, як мінімум, з 2017 року», зазначив глава аналізу нафтових ринків Kpler Віктор Катон. «Накладання сезону ремонтів і потужностей після українських атак дронами вилилося в найслабший місяць для російського експорту нафтопродуктів», – пояснив експерт.

З початку 2024 року Україна цілеспрямовано почала бити дронами по об'єктах паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) Росії. За чотири місяці російські НПЗ та нафтобази були атаковані не менше ніж 20 разів. Під ударами опинилися усі великі заводи у європейській частині Росії. Остання з атак сталася 1 травня на найбільший НПЗ у Центральній Росії – Рязанський нафтопереробний завод «Роснефти».

Через систематичні удари безпілотників переробка нафти у Росії різко скоротилася. Згідно з останніми даними Росстату, у березні виробництво бензину впало на 3,5% порівняно з лютим та на 7,9% до аналогічного періоду минулого року. Виробництво дизеля, навпаки, зросло до лютого на 5,4%, але знизилося на 5,7% рік у рік. В абсолютному вираженні показники у першому кварталі становили 11 млн тонн (зниження на 1,3%) та 21,9 млн тонн (зниження на 2,2%) відповідно.

Випуск мазуту у березні знизився на 7,9% до лютого та на 22,2% до березня минулого року. Усього за перший квартал він скоротився на 11,6%, до 9,7 млн. тонн. Виробництво нафти зросло у березні на 41,6% до лютого, але скоротилося на 22,2% до березня 2023 року. Усього за перші три місяці 2024 року воно склало 2 млн тонн, що на 32,7% нижче за аналогічний показник 2023 року.

Наприкінці квітня  російське Міненерго заявило, що виробництво бензину та дизельного палива в країні нібито стабілізувалося, постачання на внутрішній ринок перевищують обсяги минулого року, а експорт знижений. В уряді розраховують на завершення всіх позапланових ремонтів на НПЗ у квітні-травні.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня безпілотники атакували Краснодарський край.

Удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) призвели до того, що моторне паливо на біржі подорожчало на 30%. Такі дані озвучив доктор економічних наук, експрофесор Вищої школи економіки в Москві Ігор Ліпсіц в інтерв’ю «Главкому».

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Теги: пожежа нафта росія експорт завод Україна

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