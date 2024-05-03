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Стало відомо, коли Німеччина зможе передати Україні Patriot

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, коли Німеччина зможе передати Україні Patriot
Постачання ППО може збігтися з постачанням ще однієї великої системи озброєння, яку Україна давно просила: винищувачів F-16
фото: з відкритих джерел

Очікується, що нова система Patriot надійде в Україну не раніше кінця червня

Доставка озброєння, обіцяного союзниками, може зайняти місяці – бойові машини, катери, складні гармати, ракетні пускові установки та системи ППО дуже складно транспортувати. Зокрема нова система Patriot від Німеччини надійде в Україну не раніше кінця червня. Про це повідомляє The New York Times.

«Очікується, що нова система Patriot надійде в Україну не раніше кінця червня. Його поставка може збігтися з поставкою іншої великої системи озброєнь, яку Україна давно вимагала: винищувачів F-16. Хоча Україна робила запит військові літаки майже з початку війни в лютому 2022 року, очікується, що вони будуть поставлені лише цього літа – і спочатку лише в невеликій кількості», – йдеться у повідомленні. 

Видання додає, що поки Україна намагається утримати територію, офіційні особи США вважають, що Росія продовжуватиме атакувати та використовувати переваги, які вона має зараз, до того, як західне підкріплення буде доставлено.

«Я не думаю, що росіяни мали намір зробити великий поштовх зараз, але вони досягли тактичних успіхів у кількох місцях і, ймовірно, поспішають використовувати їх до того, як приплив оновлених боєприпасів досягне фронту, щоб змінити ситуацію», – сказав Ральф Ф. Гофф, колишній старший співробітник C.I.A. чиновник, який служив у Східній Європі та колишньому Радянському Союзі і який нещодавно відвідав Україну.

Він попередив, що погрози міністра оборони Росії Сергія Шойгу минулого тижня щодо посилення атак на логістичні центри та сховища західної зброї в Україні слід сприймати серйозно.

Цього тижня солдати з кількох українських бригад на лінії фронту висловили велике полегшення, що в дорозі з’явилося більше західної зброї, але сказали, що вони ще не бачили життєво важливих артилерійських снарядів та іншого обладнання, необхідного для повсякденних боїв.

Видання додає, що західні лідери та офіційні особи з питань оборони майже одностайно погоджуються, що Україна стикається з особливо важким моментом – помітним навіть у похмурій арці дворічної війни – який вимагає термінових поставок зброї.

Нагадаємо, ліві радикали підпалили літній будиночок глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, а причиною підпалу називаються постачання компанією зброї для ЗСУ. 

Як повідомлялося, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги від США буде доставлене в Україну протягом кількох днів. 

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Теги: військова техніка зброя

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