Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія заявляє про масовану атаку дронів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія заявляє про масовану атаку дронів
фото ілюстративне

Засобами ППО нібито знищено і перехоплено понад 102 безпілотники 

Міноборони країни-агресорки стверджує, що за ніч на 17 травня протиповітряна оборона «знищила і перехопила» 102 безпілотники над територією РФ та Кримом.  51 з  них – буцімто було збито над півостровом. Про це повідомляє пресслужба російського  відомства.

Як зазначається, засобами ППО нібито знищено і перехоплено п'ятдесят один БпЛА над територією Кримського півострова, сорок чотири БпЛА над територією Краснодарського краю, шість дронів над територією Білгородської області та один БпЛА над Курською областю. 

Крім того, росіяни запевняють, що протягом ночі морською авіацією і патрульними катерами чорноморського флоту буцімто знищено шість безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря.

Раніше повідомлялось, що у Новоросійську, що в Краснодарському краї Російської Федерації, в ніч проти 17 травня пролунали вибухи. В районі міста нібито працюють системи протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під удар, попередньо, потрапив порт.

Росіяни заявили про атаку Збройних сил України на нафтопереробний завод у Туапсе, що в Краснодарському краї.

Також у ніч на четвер, 16 травня, росіяни заявили про чергову атаку на півострів Крим. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у Севастополі. Пізніше моніторингові канали повідомили, що в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа. 

До відома, це вже друга атака на Бельбек за останні декілька днів. У ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.

Теги: пожежа завод росіяни дрон росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Росія заявляє про масовану атаку дронів
Росія заявляє про масовану атаку дронів
У Туапсе горить нафтопереробний завод
У Туапсе горить нафтопереробний завод
Влада Новоросійська через атаку ЗСУ заборонила містянам виходити з дому
Влада Новоросійська через атаку ЗСУ заборонила містянам виходити з дому
У Польщі жорстоко вбили українця (відео)
У Польщі жорстоко вбили українця (відео)
У Новоросійську дрони атакували порт та нафтобазу
У Новоросійську дрони атакували порт та нафтобазу
Міністр оборони Шрі-Ланки поїде до Росії шукати громадян, яких завербували на війну проти України
Міністр оборони Шрі-Ланки поїде до Росії шукати громадян, яких завербували на війну проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
США зупиняють імпорт промислових товарів з Китаю, те саме має зробити уряд України – економіст
36K
Переполох у лісі. «Слуги народу» беруться за сокиру
31K
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: диктатор вмовив китайців купувати російське, але є нюанс
12K
Представник штабу Командування ТрО: Дві третини рекрутів хочуть бути операторами БПЛА
11K
Оновлення даних через ЦНАП: Кабмін досі не вирішив головну проблему
9034
У Київраді з’явилася нова депутатка

Новини

Нові графіки відключень та військова допомога від Данії. Головне за 16 травня
Вчора, 21:00
Скандал з бронювання співробітників. Компанія Favbet зробила заяву
Вчора, 18:57
Черговий пакет санкцій має повністю заборонити російську продукцію на ринку ЄС – нардеп
Вчора, 15:19
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
15 травня, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
15 травня, 15:51

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua