Росія заявляє про масовану атаку дронів

Засобами ППО нібито знищено і перехоплено понад 102 безпілотники

Міноборони країни-агресорки стверджує, що за ніч на 17 травня протиповітряна оборона «знищила і перехопила» 102 безпілотники над територією РФ та Кримом. 51 з них – буцімто було збито над півостровом. Про це повідомляє пресслужба російського відомства.

Як зазначається, засобами ППО нібито знищено і перехоплено п'ятдесят один БпЛА над територією Кримського півострова, сорок чотири БпЛА над територією Краснодарського краю, шість дронів над територією Білгородської області та один БпЛА над Курською областю.

Крім того, росіяни запевняють, що протягом ночі морською авіацією і патрульними катерами чорноморського флоту буцімто знищено шість безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря.

Раніше повідомлялось, що у Новоросійську, що в Краснодарському краї Російської Федерації, в ніч проти 17 травня пролунали вибухи. В районі міста нібито працюють системи протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під удар, попередньо, потрапив порт.

Росіяни заявили про атаку Збройних сил України на нафтопереробний завод у Туапсе, що в Краснодарському краї.

Також у ніч на четвер, 16 травня, росіяни заявили про чергову атаку на півострів Крим. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у Севастополі. Пізніше моніторингові канали повідомили, що в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа.

До відома, це вже друга атака на Бельбек за останні декілька днів. У ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.