У Ростовській області РФ спалахнула цистерна з паливом на залізниці (відео)

Горіло пальне в залізничній цистерні, яка розташована в селищі Червоноармійський

На станції «Куберле» вночі кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок

У ніч на 11 травня в Орловському районі Ростовської області Росії зупинили рух поїздів. Про це повідомляє Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Ростовській області.

На станції «Куберле» вночі кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок, після цього виникла пожежа.

До 4:00 вогонь було локалізовано на площі 200 м кв., до 6:00 його загасили фото: Telegram/МНС РФ

Як зазначила пресслужба, горіло пальне в залізничній цистерні, яка розташована в селищі Червоноармійський. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. До 4:00 вогонь було локалізовано на площі 200 м кв., до 6:00 його загасили.

Нагадаємо, увечері 10 травня на окупованій Луганщині пролунали потужні вибухи. Унаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.

Раніше у тимчасово окупованому Луганську у вівторок ввечері, 7 травня, зайнялась місцева нафтобаза. Там вигоріли продукти переробки та зруйнована інфраструктура окупантів.