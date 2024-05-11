У Ростовській області РФ спалахнула цистерна з паливом на залізниці (відео)
На станції «Куберле» вночі кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок
У ніч на 11 травня в Орловському районі Ростовської області Росії зупинили рух поїздів. Про це повідомляє Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Ростовській області.
На станції «Куберле» вночі кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок, після цього виникла пожежа.
Як зазначила пресслужба, горіло пальне в залізничній цистерні, яка розташована в селищі Червоноармійський. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. До 4:00 вогонь було локалізовано на площі 200 м кв., до 6:00 його загасили.
Нагадаємо, увечері 10 травня на окупованій Луганщині пролунали потужні вибухи. Унаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.
Раніше у тимчасово окупованому Луганську у вівторок ввечері, 7 травня, зайнялась місцева нафтобаза. Там вигоріли продукти переробки та зруйнована інфраструктура окупантів.
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