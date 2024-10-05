Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На Гаїті банда розстріляла щонайменше 70 людей

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Гаїті банда розстріляла щонайменше 70 людей
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки загинули як мінімум 70 людей, серед яких є діти

У Гаїті члени банди «Gran Grif» влаштували масову стрілянину у місті Понт-Зонде, вбивши щонайменше 70 людей, серед яких є і діти. Цей жахливий напад шокував країну, яка і так страждає від постійних спалахів насильства. Про це повідомляє Reuters.

Стрілянина сталася у четвер у сільськогосподарському регіоні Артібоніт. Лідер банди «Gran Grif» Лаксон Елан взяв на себе відповідальність за напад, заявивши, що це була помста за ліквідацію членів його угруповання поліцією та правоохоронцями.

Внаслідок атаки близько 6270 людей змушені були покинути свої домівки. ООН закликає посилити міжнародну миротворчу місію у країні.

Місцева влада повідомляє, що члени банди підпалили десятки будинків і транспортних засобів. Цей напад вважається одним з найбільш смертоносних за останні роки в Гаїті.

Прем'єр-міністр Гаїті Гаррі Коніль назвав стрілянину у Понт-Зонде атакою проти «всієї гаїтянської нації».

Після трагедії було замінено директора поліції, відповідального за департамент Артибоніт, а на місце події відправлено підкріплення. За словами представника національної поліції, сили безпеки контролюють обстановку.

Нагадаємо, Глава Гаїті так захопився виступом в ООН, що випив воду просто із графина.

Читайте також:

Теги: напад Гаїті влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що інноваційного у шлюбі у «Дії»?
Що спільного між шлюбом у «Дії» та ліцензією на знищення памʼяток культури
13 вересня, 17:07
Інцидент стався, коли Трамп грав у гольф з друзями
Трамп розповів деталі про другу спробу замаху на нього
17 вересня, 16:25
У польському Глухолазі місцева річка вийшла з берегів, спричинивши повінь
Катастрофічні повені в Європі: кількість загиблих зросла до восьми
16 вересня, 06:07
Пасажири туристичного підводного човна «Титан» загинули
Як минули останні хвилини на затонулому батискафі «Титан»: Daily Mail розкрило нові подробиці
18 вересня, 02:00
Атака дронів на Київщину: влада прозвітувала про збиті цілі
Атака дронів на Київщину: влада прозвітувала про збиті цілі
18 вересня, 10:27
Китайський уряд може перестати робити різницю між людьми, які купують житло вперше і повторно
Китай змінює правила для покупців нерухомості – Bloomberg
24 вересня, 04:00
Столицю зранку затягнуло димом
Столицю накрив смог: кияни скаржаться на якість повітря
20 вересня, 08:13
Кіберзлочинці полюють на жителів Гонконгу
Мешканці Гонконгу потерпають від масштабної хвилі кіберзагроз
2 жовтня, 15:46
Підполковник, котрий на війні з 2014-го року, зізнався, шкодує, що допустив повномасштабне вторгнення
Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує
28 вересня, 19:26

Соціум

На Гаїті банда розстріляла щонайменше 70 людей
На Гаїті банда розстріляла щонайменше 70 людей
Росія передасть владу на окупованих територіях воєнним злочинцям
Росія передасть владу на окупованих територіях воєнним злочинцям
У Воронезькій області після атаки дронів загорілося кілька підприємств: є поранені (відео)
У Воронезькій області після атаки дронів загорілося кілька підприємств: є поранені (відео)
Поїздка у таксі на сафарі: Uber вводить нову послугу для туристів
Поїздка у таксі на сафарі: Uber вводить нову послугу для туристів
ЗСУ мали успіх під Липцями:карти ISW
ЗСУ мали успіх під Липцями:карти ISW
Ізраїль завдав авіаударів по Сирії: знищено склади зброї «Хезболли»
Ізраїль завдав авіаударів по Сирії: знищено склади зброї «Хезболли»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2024
24K
«Масштаби цинізму вражають». Очільник Хмельницької ОВА відреагував на схему з ухилянтами
23K
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
19K
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
17K
Обшуки в голови Хмельницької МСЕК та її сина: облрада зробила заяву

Новини

Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Вчора, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Вчора, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua