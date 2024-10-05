На Гаїті банда розстріляла щонайменше 70 людей

Внаслідок атаки загинули як мінімум 70 людей, серед яких є діти

У Гаїті члени банди «Gran Grif» влаштували масову стрілянину у місті Понт-Зонде, вбивши щонайменше 70 людей, серед яких є і діти. Цей жахливий напад шокував країну, яка і так страждає від постійних спалахів насильства. Про це повідомляє Reuters.

Стрілянина сталася у четвер у сільськогосподарському регіоні Артібоніт. Лідер банди «Gran Grif» Лаксон Елан взяв на себе відповідальність за напад, заявивши, що це була помста за ліквідацію членів його угруповання поліцією та правоохоронцями.

Внаслідок атаки близько 6270 людей змушені були покинути свої домівки. ООН закликає посилити міжнародну миротворчу місію у країні.

Місцева влада повідомляє, що члени банди підпалили десятки будинків і транспортних засобів. Цей напад вважається одним з найбільш смертоносних за останні роки в Гаїті.

Прем'єр-міністр Гаїті Гаррі Коніль назвав стрілянину у Понт-Зонде атакою проти «всієї гаїтянської нації».

Після трагедії було замінено директора поліції, відповідального за департамент Артибоніт, а на місце події відправлено підкріплення. За словами представника національної поліції, сили безпеки контролюють обстановку.

Нагадаємо, Глава Гаїті так захопився виступом в ООН, що випив воду просто із графина.