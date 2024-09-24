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Китай змінює правила для покупців нерухомості – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай змінює правила для покупців нерухомості – Bloomberg
Китайський уряд може перестати робити різницю між людьми, які купують житло вперше і повторно
фото із відкритих джерел

Китай готує нові послаблення для покупців нерухомості, сподіваючись пожвавити ринок

Влада Китаю розглядає можливість скасування деяких із серйозних обмежень на купівлю нерухомості, щоб оживити ринок житла. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

За словами джерел, регулятори готують пропозицію, яка дозволить найбільшим містам КНР, зокрема Шанхаю та Пекіну, послабити обмеження для придбання житла немісцевими покупцями, тобто тими, хто не має посвідки на проживання у цьому регіоні в рамках системи реєстрації домогосподарств (Хукоу).

Багато менших міст вже позбулися цього обмеження.

Китайський уряд також може перестати робити різницю між людьми, які купують житло вперше і повторно, що відкриє шлях до зниження початкових внесків та ставок за іпотекою для другої категорії покупців, зазначають джерела.

«Подібні зміни корисні, але навряд чи вплинуть на ринок, оскільки від них виграють в основному великі міста», – говорить аналітик CGS International Securities Hong Kong Реймонд Чен.

Щоб дійсно змінити складну ситуацію на ринку нерухомості, Китаю необхідно здійснити всі заходи, анонсовані за останні 12-18 місяців, у тому числі влада міст має викупити непродані об'єкти у девелоперів, вважає Чен.

Раніше агентство також повідомляло, що влада КНР готує програму, яка дозволить мільйонам сімей рефінансувати іпотечні кредити на загальну суму близько $5,4 трлн під нижчі ставки.

Нагадаємо, потужний тайфун «Пуласан» накрив Шанхай. Влада Шанхаю провела евакуацію 112 тис. жителів через наслідки тайфуну «Пуласан».

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Теги: ринок обмеження житло правила квартира влада Китай

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