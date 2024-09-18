Як минули останні хвилини на затонулому батискафі «Титан»: Daily Mail розкрило нові подробиці

Daily Mail: «Титан» надіслав сигнал «все гаразд» перед катастрофою

У США розпочалася публічна частина розслідування трагедії батискафу «Титан», який затонув у червні минулого року під час занурення до місця аварії «Титаніка». Про це повідомляє газета Daily Mail. Стало відомо, що за лічені хвилини до трагедії екіпаж батискафу передавав повідомлення «все гаразд».

З'ясувалося, що з 2017 року було зафіксовано понад сотню неполадок із технічним станом судна. Як уточнили фахівці, всі, хто перебував на борту, загинули під час вибуху перш ніж встигли усвідомити, що відбувається.

Зв'язок із батискафом, в якому перебували п'ятеро людей, було втрачено 18 червня 2023 року. Причиною трагедії став високий тиск, можлива розгерметизація і імплозія, що відбулась за нею, – це вибух, спрямований усередину.

Американська влада раніше розсекретила знімок уламків, які залишилися після вибуху батискафу, який затонув минулого літа під час занурення в Північній Атлантиці. На ньому видно кормову частину затонулого підводного човна. Кадри були зроблені апаратом із дистанційним керуванням через чотири дні після катастрофи. Уламки батискафу компанії OceanGate виявили оператори апарату на глибині 3,6 кілометра.

Нагадаємо, під час занурення до уламків «Титаніка», що затонув у квітні 1912 року, загинули пасажири туристичного підводного човна «Титан». Батискаф зник безвісти приблизно через 1 год 45 хв після занурення в неділю, 18 червня 2023 року. За оцінками берегової охорони США, запас кисню мав закінчитися 22 червня. Увечері в зоні пошуку знайшли уламки підводного апарату – невдовзі стало зрозуміло, що п'ять найбагатших бізнесменів і знаменитих дослідників уже немає в живих.

Мільярдер із США Ларрі Коннор оголосив про експедицію на місце аварії «Титаніка». І це через рік після катастрофи з кораблем «Титан», що трапилася 18 червня 2023 року, коли команда батискафа вирушила на огляд гіганта, що лежить на дні океану.

До слова, нові знімки носа сумнозвісного корабля «Титанік» були зроблені підводними роботами під час занурень цього літа. Автори дослідження також оголосили, що змогли виявити у «Титаніка» артефакт, знайти який було дуже мало шансів. Бронзова статуетка під назвою «Діана Версальська» висотою 60 см була помічена фотографом Робертом Баллардом ще в 1986 році, лише через рік після того, як він виявив затонулий «Титанік».