Атака дронів на Київщину: влада прозвітувала про збиті цілі

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки

У ніч на 18 вересня Київську область атакували ударні дрони. В області працювали сили ППО. Про це повідомила пресслужба ОВА.

«Є збиті цілі. Дякуємо нашим військовим за надійний захист! Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості», – йдеться в повідомленні.

Також в одному з районів області ліквідували пожежу сухої трави. Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня 2024 року у Києві було чути вибухи. Поблизу міста працювали сили ППО. Нагадаємо, о 2:55 у столиці пролунали сирени. Повітряна тривога була повʼязана з загрозою застосування ворожих «шахедів». Згодом у КМВА зазначили, що на підступах до Києва працює ППО. Відбій оголосили о 3:27.