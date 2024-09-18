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Атака дронів на Київщину: влада прозвітувала про збиті цілі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Атака дронів на Київщину: влада прозвітувала про збиті цілі

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки

У ніч на 18 вересня Київську область атакували ударні дрони. В області працювали сили ППО. Про це повідомила пресслужба ОВА.

«Є збиті цілі. Дякуємо нашим військовим за надійний захист! Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості», – йдеться в повідомленні.

Також в одному з районів області ліквідували пожежу сухої трави. Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, у  ніч на 18 вересня 2024 року у Києві було чути вибухи. Поблизу міста працювали сили ППО. Нагадаємо, о 2:55 у столиці пролунали сирени. Повітряна тривога була повʼязана з загрозою застосування ворожих «шахедів». Згодом у КМВА зазначили, що на підступах до Києва працює ППО.  Відбій оголосили о 3:27.

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Теги: влада тривога Київщина дрон

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