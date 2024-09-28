Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує

Підполковник, котрий на війні з 2014-го року, зізнався, шкодує, що допустив повномасштабне вторгнення

«Ми великі втрати понесли. Ми від них не відійдемо ще 50 років», – Кирило Верес

Герой України, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, підполковник Кирило Верес у програмі «Віддушівдушу» розповів про що шкодує.

«Багато чого не допрацював, не виправив. Ми на війні. На жаль, деякі мої рішення приводили… Я міг мінімізувати ще втрати. Якби рік тому працював більше, краще, і не так сильно довіряв би деяким командирам, то ситуація в батальйоні в мене зараз могла би бути набагато краща. Просто за чимось не додивився, пустив на самотьок, повірив комусь», – сказав Кирило Верес.

Крім того, підполковник, котрий на війні з 2014-го року, зізнався, шкодує, що допустив повномасштабне вторгнення.

«Якби ми себе трохи не так поводили, можливо його не було б або воно було б пізніше. Ми великі втрати понесли. Ми від них не відійдемо ще 50 років. Можливо, що десь мало знищив ворогів. Якби з 2014-го року нищив більше, їх би зараз було менше», – підсумував військовий.

Кирило Кирилович Верес – підполковник Збройних сил України. Учасник російсько-української війни. Герой України. Станом на 2015 рік – контррозвідник СБУ. Здійснив затримання – разом із Віктором Ніколюком – російських грушників Єрофєєва і Александрова. Станом на 2016 рік – офіцер 92-ї бригади. Родина проживає в Києві. У березні 2016-го на дружину Ганну і сина вчинено напад. У середині березня 2022 року в ході повномасштабного російського вторгнення майор Кирило Верес організовував оборону населеного пункту Мар'їнка на Донеччині. З лютого 2022 року командир батальйону К-2 54-ї ОМбр, тримав оборону на напрямку Соледар-Сіверськ.

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