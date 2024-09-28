Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує
«Ми великі втрати понесли. Ми від них не відійдемо ще 50 років», – Кирило Верес
Герой України, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, підполковник Кирило Верес у програмі «Віддушівдушу» розповів про що шкодує.
«Багато чого не допрацював, не виправив. Ми на війні. На жаль, деякі мої рішення приводили… Я міг мінімізувати ще втрати. Якби рік тому працював більше, краще, і не так сильно довіряв би деяким командирам, то ситуація в батальйоні в мене зараз могла би бути набагато краща. Просто за чимось не додивився, пустив на самотьок, повірив комусь», – сказав Кирило Верес.
Крім того, підполковник, котрий на війні з 2014-го року, зізнався, шкодує, що допустив повномасштабне вторгнення.
«Якби ми себе трохи не так поводили, можливо його не було б або воно було б пізніше. Ми великі втрати понесли. Ми від них не відійдемо ще 50 років. Можливо, що десь мало знищив ворогів. Якби з 2014-го року нищив більше, їх би зараз було менше», – підсумував військовий.
Раніше Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув.
Також Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник повідомив, що вік чоловіків, які приходять у його військову частину, становить понад 35 років, 20-річних хлопців значно менше.
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