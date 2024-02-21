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Вдову президента Гаїті звинувачено в причетності до його вбивства

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вдову президента Гаїті звинувачено в причетності до його вбивства
Загиблий президент Гаїті Жовенель Моїз разом зі своєю дружиною Мартін
фото: AP

Суддя заявив, що Мартін Моїз вступила у змову з колишнім прем'єр-міністром, щоб вбити президента та замінити його на посаді

За висновком суду, вдова колишнього президента Гаїті – Мартін Моїз та колишній прем'єр-міністр Клод Жозеф причетні до вбивства Жовенеля Моїза. Про це пише CNN.

Зазначається, що вдова Моїза та Клод Жозеф є в числі понад 50 осіб, яким пред'явлено звинувачення у вбивстві колишнього президента.

У документі суддя заявив, що Мартін Моїз вступила у змову з колишнім прем'єр-міністром з метою зміни президента та закликав заарештувати і судити обвинувачених.

У заяві Жозеф заперечив свою причетність до вбивства і звинуватив нинішнього прем'єр-міністра Аріеля Анрі у «використанні гаїтянської системи правосуддя в якості зброї».

«Їм не вдалося вбити мене і Мартін Моїз 7 липня 2021 року, тепер вони використовують гаїтянську систему правосуддя для просування своїх макіавеллістських планів», – заявив колишній прем'єр-міністр країни Жозеф.

Зазначимо, 7 липня 2021 року група невідомих застрелила президента Гаїті Жовенеля Моїза у його резиденції. На тілі Моїза зафіксували 12 вогнепальних поранень. Також стріляли в дружину Моїза, але вона вижила після нападу.

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Теги: суддя Гаїті правосуддя вдова

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