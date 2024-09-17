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Трамп розповів деталі про другу спробу замаху на нього

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп розповів деталі про другу спробу замаху на нього
Інцидент стався, коли Трамп грав у гольф з друзями
фото з відкритих джерел

За словами Трампа, один з агентів Секретної служби помітив зброю в кущах біля ігрового майданчика та відкрив вогонь по підозрюваному

Колишній президент США Дональд Трамп вперше детально розповів про спробу замаху на нього. Інцидент стався, коли він грав у гольф з друзями в неділю вранці, 15 вересня. Про це повідомляє CNN.

«Раптом ми почули постріли у повітрі, здається, чотири або п'ять, і це було схоже на кулі», – сказав Трамп. Він додав, що Секретна служба відразу зрозуміла, що це постріли, «і швидко забезпечила мою безпеку».

За словами кандидата в президенти США, один з агентів Секретної служби помітив ствол зброї у кущах біля ігрового майданчика та відкрив вогонь по підозрюваному, запобігши подальшій загрозі. Трамп особливо відзначив дії свідка, який сфотографував автомобіль стрільця, що дало змогу поліції швидко знайти та затримати його.

«Громадянка виконала феноменальну роботу. Жінка... Якби можна було зробити тисячу таких знімків, скільком людям вистачило б мізків простежити за ним і сфотографувати задню частину його вантажівки, щоб у підсумку отримати результат, а ключовим стало водійське посвідчення», – заявив він.

Далі Трамп ще раз похвалив усіх учасників операції. «Секретна служба та правоохоронні органи виконали видатну роботу. Людина за ґратами, і сподіваюся, залишиться там надовго», – зазначив він.

Нагадаємо, поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. New York Post писав, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Згодом Трамп відреагував на замах. «Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте», – йдеться у його заяві. 

ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа. Секретна служба США підтвердила, що її агент відкрив вогонь по озброєному підозрюваному в гольф-клубі, де перебував Трамп.

Підозрюваним у ймовірному замаху на Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут. Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту. ЗМІ писали, що Рут у 2022 році вирушив до України, щоб воювати проти Росії у складі «Іноземного легіону». 

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.

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Теги: Дональд Трамп напад США вибори у США

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